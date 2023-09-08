Футболистка сборной Молдавии погибла в результате падения со скалы

26-летняя Виолета Мицул вместе с подругами проводила время на пляже в исландском Вопнафьордуре. По сообщениям местной полиции, Мицул упала со скалы на пляж и разбилась. К моменту прибытия скорой помощи сделать уже ничего было нельзя.

Его родной клуб находится в шоке. „Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Виолеты. В такое трагическое время никакие слова и действия не смогут залечить раны, оставленные утратой, но мы сделаем всё возможное, чтобы утешить семью и друзей, которые скорбят в это непростое время“, — написали представители клуба.

До смертельной остановки девушка проводила довольно хорошую футбольную карьеру. Виолетта провела 42 матча за женскую сборную Молдовы, в которых забила 2 гола, где была стабильной игроком основы национальной команды.

Гора, где упала Мицул, расположена на северо-востоке Исландии. Город Вопнафьордюр окружен крутыми скалами и горами. Это популярное место для пеших прогулок среди туристов.

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