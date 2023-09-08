Bild: Глава ООН тайно предложил РФ сделку из четырех конкретных пунктов

Согласно результатам журналистского расследования, проведенного немецкой газетой Bild, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в „зерновую сделку“ и возобновление Черноморской инициативы. Предложение Гутерриша состоит из четырех конкретных пунктов, пишет издание в пятницу, 8 сентября.

Решение проблемы российских платежей через SWIFT

В частности, глава ООН предлагает отменить введенные в июне 2022 года финансовые санкции ЕС в отношении Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка), который, как и другие российские финансовые учреждения, был отключен от системы SWIFT. Идея Гутерриша состоит в основании этим банком дочерней компании RSHB Capital S. A. и подключении ее к SWIFT. Она будет предоставлять технические услуги для платежных операций, не выполняя при этом самостоятельных банковских функций, поэтому ей не будет нужна банковская лицензия, отмечается далее.

Представитель Еврокомиссии подтвердил в разговоре с Bild, что Евросоюз допустил возможность поиска „конструктивного решения“, позволяющего осуществлять платежи за торговлю аграрными продуктами и продовольствием через SWIFT, не нарушая санкции ЕС. В компании SWIFT изданию подтвердили, что „на высоком уровне ведутся дискуссии вокруг Черноморской зерновой инициативы“.

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