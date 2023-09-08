Потерял пароль от флешки с биткоинами: о чем новый фильм „Свободные средства“?
В спорте существует такой термин, как „синдром второго года“. Это когда громко стрельнувший дебютант команды в каком-нибудь игровом виде спорта сталкивается с тем, что игроки соперников приноравливаются к его игровой манере и особенностям. Удивлять их свежестью и новизной уже не получается, и его „закрывают“, „съедают“, и второй сезон получается далеко не таким ярким, как первый. В музыке подобная же штука известна под названием „синдром второго альбома“ - то же самое, первый альбом нового музыканта бьет по новым клеточкам в окончаниях слуховых нервов меломанов, может даже возникнуть вау-эффект, но уже вторая пластинка, если музыкант не извернется и не придумает чего-либо радикально отличного, такого ажиотажа не вызовет. Эффект привыкания, сливания с массой и так далее.
Я в курсе, что „Свободные средства“ - не второй, и даже не третий фильм режиссера Райна Ранну. Просто он составляет своеобразную дилогию с его пока лучшим, на мой взгляд, фильмом „Единорог“, и в легкой и доступной форме рассказывает зрителям о тонкостях финансового мира. Первый фильм дилогии (возможно, существующей только в моей голове) пытался рассказать, что такое стартап, второй посвящен теме криптовалют.
Я скажу сразу, что я не очень в теме. Биткойнов у меня нет, про этериум я что-то слышал, вот, пожалуй, и все. Если Райн Ранну ставил себе целью объяснить мне подобным, как это работает, у него не очень получилось. Если он просто хотел рассказать интересную и легкую историю, не слишком прикручивая туда мораль, то местами да. Но только местами. Эстонская часть, скорее, получилась, американская, скорее, нет.
Повествование идет в нескольких временных пластах и в нескольких, как вы уже поняли, географических локациях. В Эстонии молодая семья (Мярт Пиус и Стеффи Пяхн) попадает в трудную финансовую ситуацию, им срочно нужна большая сумма денег, а взять ее неоткуда. И тут муж вспоминает, что когда-то один эксцентричный американец (Миклош Баньяи, видимо, венгр) расплатился с ним флешкой с каким-то бешеным количеством биткойнов, в которые тогда, кроме этого самого американца, никто не верил. И флешка – вот она, на месте, сохранилась через годы - через расстоянья. Только вот пароль несчастный персонаж Пиуса забыл. И начинаются забавные попытки вспомнить пароль. И это, на мой взгляд, лучшая ветка фильма.
В Америке в это же самое время тот чувак, который когда-то заплатил Пиусу биткойнами крутит-вертит и основывает биржу крипты, которая делает его еще богаче. Параллельно он влюбляется в ушлую девушку, которая в конечном итоге его кидает. Это довольно скучная и сумбурная линия, если честно.
Еще есть история банкира, двенадцатилетний сын которого лучше разбирается в инвестициях, чем папаша. Иву Ууккиви в роли банкира неплох, там есть несколько, видимо, каких-то не понятных простым смертным внутренних шуток, вроде того, что в финансовой инспекции почему-то то и дело отключается электричество, но и только. Кажется, что Ранну хочет сказать всем взрослым, что традиционные деньги устарели, а всем детям, чтобы они срочно бросали всё, и занялись криптой. Но это, конечно, мои „старперские“ домыслы.
В какой-то момент главные персонажи разных веток фильма, разумеется, пересекаются в одном месте, но истории их, тем не менее, от этого не связываются, а продолжают идти параллельными курсами. В фильме полно камео самых разных деятелей эстонской культуры, включая самого Ранну, но, к сожалению, он не становится от этого смешным. В общем, „Единорог“ лучше. Но потенциал у автора, конечно, есть и – кто его знает – вдруг он решится на финансовую трилогию?