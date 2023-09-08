Потерял пароль от флешки с биткоинами: о чем новый фильм „Свободные средства“?

В спорте существует такой термин, как „синдром второго года“. Это когда громко стрельнувший дебютант команды в каком-нибудь игровом виде спорта сталкивается с тем, что игроки соперников приноравливаются к его игровой манере и особенностям. Удивлять их свежестью и новизной уже не получается, и его „закрывают“, „съедают“, и второй сезон получается далеко не таким ярким, как первый. В музыке подобная же штука известна под названием „синдром второго альбома“ - то же самое, первый альбом нового музыканта бьет по новым клеточкам в окончаниях слуховых нервов меломанов, может даже возникнуть вау-эффект, но уже вторая пластинка, если музыкант не извернется и не придумает чего-либо радикально отличного, такого ажиотажа не вызовет. Эффект привыкания, сливания с массой и так далее.

Я в курсе, что „Свободные средства“ - не второй, и даже не третий фильм режиссера Райна Ранну. Просто он составляет своеобразную дилогию с его пока лучшим, на мой взгляд, фильмом „Единорог“, и в легкой и доступной форме рассказывает зрителям о тонкостях финансового мира. Первый фильм дилогии (возможно, существующей только в моей голове) пытался рассказать, что такое стартап, второй посвящен теме криптовалют.

Я скажу сразу, что я не очень в теме. Биткойнов у меня нет, про этериум я что-то слышал, вот, пожалуй, и все. Если Райн Ранну ставил себе целью объяснить мне подобным, как это работает, у него не очень получилось. Если он просто хотел рассказать интересную и легкую историю, не слишком прикручивая туда мораль, то местами да. Но только местами. Эстонская часть, скорее, получилась, американская, скорее, нет.