Дефицит этого витамина среди детей и взрослых – довольно распространенное явление

Современные привычки в питании и быстрый темп жизни могут привести к тому, что получаемых из еды витаминов и минеральных веществ может оказаться недостаточно. В результате такого образа жизни уменьшается подвижность костей. Начинают беспокоить разрежение костной ткани (остеопороз) и проблемы, связанные с хрупкостью костей.

Хорошо известен факт, что витамин D укрепляет иммунную систему, способствует нормальному развитию костей и мышц и участвует в процессе клеточного деления. Витамин D является важным участником в росте детских зубов и скелета, а также помогает поддерживать функции позвоночника в более старшем возрасте.

Менее известно, что для нормального функционирования скелета или, например, профилактики связанных со свертываемостью крови проблем, помимо витамина D нужно принимать и витамин К2.

Что такое витамин К2 и для чего он нужен?

К2 – жирорастворимый витамин, исследование которого показало, что его употребление оказывает положительное влияние на здоровье сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Исследованиями доказано, что помимо пользы, связанной с сердечно-сосудистой системой, за счет влияния на метаболизм кальция и улучшение содержания в костях минеральных веществ прием витамина К2 помогает пожилым людям и женщинам в менопаузе поддерживать прочность костей, снижая таким образом риск костных переломов. Многие ученые считают, что именно дефицит витамина К может быть причиной возникновения остеопороза.

Витамин К2 также очень важен для развития костей в период роста. Исследования показали, что у современных детей дефицит витамина К2 наблюдается чаще, поскольку они употребляют больше обработанных продуктов и едят меньше овощей. Поэтому природных источников витамина К2, получаемых из пищи, становится все меньше, и дефицит этого витамина у современных детей довольно распространен.