Дефицит этого витамина среди детей и взрослых – довольно распространенное явление
Большинство из нас считает хорошее здоровье и крепкие кости как что-то само собой разумеющееся. Но в действительности развитие сильной иммунной системы и крепких костей – сложный процесс, для которого необходимы различные витамины и минеральные вещества. О необходимости витамина D мы знаем уже довольно много, а витамин К для многих до сих пор остается незнакомым.
Современные привычки в питании и быстрый темп жизни могут привести к тому, что получаемых из еды витаминов и минеральных веществ может оказаться недостаточно. В результате такого образа жизни уменьшается подвижность костей. Начинают беспокоить разрежение костной ткани (остеопороз) и проблемы, связанные с хрупкостью костей.
Хорошо известен факт, что витамин D укрепляет иммунную систему, способствует нормальному развитию костей и мышц и участвует в процессе клеточного деления. Витамин D является важным участником в росте детских зубов и скелета, а также помогает поддерживать функции позвоночника в более старшем возрасте.
Менее известно, что для нормального функционирования скелета или, например, профилактики связанных со свертываемостью крови проблем, помимо витамина D нужно принимать и витамин К2.
Что такое витамин К2 и для чего он нужен?
К2 – жирорастворимый витамин, исследование которого показало, что его употребление оказывает положительное влияние на здоровье сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. Исследованиями доказано, что помимо пользы, связанной с сердечно-сосудистой системой, за счет влияния на метаболизм кальция и улучшение содержания в костях минеральных веществ прием витамина К2 помогает пожилым людям и женщинам в менопаузе поддерживать прочность костей, снижая таким образом риск костных переломов. Многие ученые считают, что именно дефицит витамина К может быть причиной возникновения остеопороза.
Витамин К2 также очень важен для развития костей в период роста. Исследования показали, что у современных детей дефицит витамина К2 наблюдается чаще, поскольку они употребляют больше обработанных продуктов и едят меньше овощей. Поэтому природных источников витамина К2, получаемых из пищи, становится все меньше, и дефицит этого витамина у современных детей довольно распространен.
Важно помнить, что поскольку витамин К2 способствует нормальному процессу свертываемости крови, пациентам, принимающим кроверазжижающие препараты, перед тем как начать принимать витамин К2 необходимо проконсультироваться с врачом.
Спрей Nordaid K2+D3
Эстонское предприятие Nordaid в сотрудничестве с учеными разработало спрей K2+D3 – аэрозольную форму, которая через слизистую полости рта напрямую всасывается в кровоток. Исследования показали, что всасывание распыляемых перорально препаратов быстрее и эффективнее, чем у пищевых добавок в форме таблеток или капсул.
В качестве действующего вещества спрей Nordaid K2+D3 содержит клинически доказанную и запатентованную форму биоактивного витамина К2 MenaQ7®, которая обладает наилучшим всасыванием.
Изделие не содержит искусственных ароматизаторов и вкусовых добавок, пищевых красителей, масел, соли и дрожжей. В его составе также нет глютена, лактозы и ГМО.
Предлагается на сайте www.nordaid.eu и в аптеках.