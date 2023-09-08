Сборная Испании прилетела на матч с Грузией без бутс и вратарских перчаток

Как сообщает Relevo, пропажу обнаружили лишь через день после приземления команды в Грузии. Игроки были вынуждены проводить тренировку без бутс и вратарских перчаток.

По информации источника, футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале.

Матч между сборными Испании и Грузии пройдёт сегодня. Встреча состоится на стадионе „Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)“ в Тбилиси, Грузия.

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