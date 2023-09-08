Сборная Испании прилетела на матч с Грузией без бутс и вратарских перчаток
Футбольная сборная Испании прилетела в Тбилиси на матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Грузии без бутс и вратарских перчаток, чемодан с экипировкой был утерян. Об этом сообщает Relevo.
Как сообщает Relevo, пропажу обнаружили лишь через день после приземления команды в Грузии. Игроки были вынуждены проводить тренировку без бутс и вратарских перчаток.
По информации источника, футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале.
Матч между сборными Испании и Грузии пройдёт сегодня. Встреча состоится на стадионе „Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)“ в Тбилиси, Грузия.
Источник:“Чемпионат„
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.