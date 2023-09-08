ФОТО | Один из спецучастков Ралли Греции был отменен из-за опрометчивого поступка фаната

Машина класса Rally1 смогли преодолеть четвертый спецучасток, но машины класса Rally2 на старте развернули назад. Вскоре организаторы заявили, что причиной стал зрители, проигнорировавшие требования безопасности.

Камера автомобиля Hyundai i20 Эсапекка Лаппи показала, что двое отважных зрителей в стали на повороте, чтобы сделать фотографии - любая небольшая ошибка пилотов могла стать для них роковой.

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