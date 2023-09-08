Правда ли, что в России появились такие иконы Пригожина?

Об иконе Пригожина написали многие Telegram-каналы. В частности, ей посвятил пост в своём канале публицист Александр Невзоров (678 000 просмотров на момент написания этого разбора), позднее эту запись перепостил и телеведущий Дмитрий Гордон (48 000). Написали про икону Пригожина, выставленную на продажу на Avito, и некоторые СМИ, например „Новые известия».

Само по себе существование икон с изображением людей, не канонизированных официальной церковью, — вполне рядовое явление. Например, известно немало икон со Сталиным, а одна из них даже несколько дней совершенно официально висела в храме Святой Равноапостольной Княгини Ольги в Стрельне, пригороде Санкт-Петербурга. Икона находилась там с благословения настоятеля. Впрочем, после разразившегося скандала икону убрали, а настоятель покинул свой пост.

На других иконах Сталина даже изображают с нимбом и подписывают „святой Иосиф“.

Кроме того, с 1990-х годов среди православных монархистов популярны и иконы эстрадного певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году. Чаще всего Талькова изображают вместе с Николаем II.

Поводом для новости о якобы существующей иконе Пригожина стало изображение в соцсетях — скриншот с сайта Avito.

На этой картинке изображён Евгений Пригожин с сияющим нимбом над головой, рядом надпись: „Священномученик Евгений“. Скриншот обрезан, поэтому ни предполагаемая цена, ни дата размещения объявления, ни другая информация не доступны. На Avito никаких следов иконы нет: сейчас из похожих предметов искусства можно только купить написанный маслом портрет основателя ЧВК „Вагнер“ за 57 000 руб.

Картинка с иконой появилась в соцсетях 25 августа, через два дня после гибели Пригожина в авиакатастрофе. Однако распространившееся изображение — это не настоящая икона, а изменённая в фоторедакторе стоковая фотография.