Докопаемся до правды
08.09.2023, 14:12

Правда ли, что в России появились такие иконы Пригожина?

 
ФОТО: скриншот «Проверено» / соцсети

В конце августа 2023 года в соцсетях появились изображения основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина с нимбом святого над головой. Утверждалось, что якобы такая икона продаётся на Avito. Мы решили проверить, так ли это.

Об иконе Пригожина написали многие Telegram-каналы. В частности, ей посвятил пост в своём канале публицист Александр Невзоров (678 000 просмотров на момент написания этого разбора), позднее эту запись перепостил и телеведущий Дмитрий Гордон (48 000). Написали про икону Пригожина, выставленную на продажу на Avito, и некоторые СМИ, например „Новые известия».

Само по себе существование икон с изображением людей, не канонизированных официальной церковью, — вполне рядовое явление. Например, известно немало икон со Сталиным, а одна из них даже несколько дней совершенно официально висела в храме Святой Равноапостольной Княгини Ольги в Стрельне, пригороде Санкт-Петербурга. Икона находилась там с благословения настоятеля. Впрочем, после разразившегося скандала икону убрали, а настоятель покинул свой пост.

На других иконах Сталина даже изображают с нимбом и подписывают „святой Иосиф“.

Скриншот из книги Сергея Зотова «Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе»

Кроме того, с 1990-х годов среди православных монархистов популярны и иконы эстрадного певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году. Чаще всего Талькова изображают вместе с Николаем II.

«Икона» Игоря Талькова. Скриншот из книги Сергея Зотова «Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе»

Поводом для новости о якобы существующей иконе Пригожина стало изображение в соцсетях — скриншот с сайта Avito.

На этой картинке изображён Евгений Пригожин с сияющим нимбом над головой, рядом надпись: „Священномученик Евгений“. Скриншот обрезан, поэтому ни предполагаемая цена, ни дата размещения объявления, ни другая информация не доступны. На Avito никаких следов иконы нет: сейчас из похожих предметов искусства можно только купить написанный маслом портрет основателя ЧВК „Вагнер“ за 57 000 руб.

Картинка с иконой появилась в соцсетях 25 августа, через два дня после гибели Пригожина в авиакатастрофе. Однако распространившееся изображение — это не настоящая икона, а изменённая в фоторедакторе стоковая фотография.

Никаких других изображений якобы иконы Пригожина в Сети нет, если не считать фотографий в сатирическом аккаунте в Instagram „Ассоциация худших художников». Серия изображений называется „Икону пресвятого великомученика Евгения доставляют в храм ВС РФ“. Но рядом с подписью, чтобы не ввести подписчиков в заблуждение, приведён хештег #худшийколлаж.

Таким образом, можно сделать вывод, что изображение продающейся на Avito иконы Евгения Пригожина — это фейк, и на момент написания разбора доступных и поступивших в продажу иконописных изображений основателя ЧВК „Вагнер“ нет.

Итог: Фейк

RusDelfi
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