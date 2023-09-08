ФОТО И ВИДЕО| В Нарве больше нет улицы Графова: таблички с названиями и остальных четырех улиц меняют на другие

Все расходы на замену табличек взяло на себя государство.

Всего на 5 улицах к 15 сентября установят 100 адресных табличек и 26 дорожных знаков. Они указывают на парковки, которые принадлежат квартирных товариществам. Государство потратит на это около 5500 евро. В эту сумму входит и изготовление табличек, и их установка.

По словам Алексея Евграфова, который возглавляет в Нарве Временную комиссию по историческому наследию, его удивило, что город так быстро выполняет распоряжение министра по делам регионов, потому что на сессии горсобрания в августе депутаты Нарвы приняли решение не переименовывать эти пять улиц. Скорее всего, депутаты решат обратиться к канцлеру права, чтобы получить юридическую оценку действий министра.

На доме по адресу Игоря Графова, 6 висела также мемориальная таблица о Бастракове. Ее сняли.

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