Безрассудное поведение посетителей вызвало у верблюда в Таллиннском зоопарке проблемы со здоровьем

„Наш белый верблюд Булат заболел из-за того, что съел брошенные в вольер яблоки, и сейчас его забрали на лечение, изолировав от посетителей. Токсичны для животных также зеленые желуди, а каштаны для многих просто ядовиты“, - пишут работники зоопарка в социальных сетях.

Зоопарк напоминает своим посетителям, что кормить животных можно только через смотрителей! Нельзя этого делать самостоятельно – это может причинить им большой дискомфорт и стать источником проблем со здоровьем.

Безрассудные действия в прошлом становились даже фатальными для обитателей зоопарка. Так этим летом умер Лонни, пожилой крокодил, в его пищеварительном тракте были обнаружены монеты, брошенные в бассейн. По этой же причине примерно на год раньше оборвалась жизнь птицы-носорога.

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