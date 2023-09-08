Эта вилла была домом отдыха для офицеров Вермахта: какими зданиями была знаменита Нарва-Йыэсуу?
Историк и гид по Нарве Аленсандр Опенко продолжает знакомить нас с интересными страницами истории Ида-Вирумаа. На этот раз речь пойдет об архитектуре.
В Гунгербурге улица Садовая находилась практически у самого моря, именно на ней были расположены самые шикарные особняки: вилла „Милано“, вилла „Каприччио“, вилла „А ля рюс“, вилла „Кольбе“, вилла „Коровин“. Дома на улице Садовой были одними из самых шикарных в Гунгербурге, почти все были выполнены в стиле резного деревянного зодчества.
Говорят, что „отцы -основатели“ курорта спорили, какой должен быть архетектурный стиль в Гунгербурге. Ган говорил Пантелееву: „Ну, Филлипп, подумай, Гунгербург должен быть каменным, камень века простоит!“.
Пантелев ему возражал и говорил, что дома должны быть деревянными в стиле резного русского зодчества, которое было очень модным в то время. Каждый остался при своем мнении, мэр Нарвы построил себе каменную виллу, „кирпичный король“ деревянную. По иронии судьбы, после Второй мировой войны сохранилась именно деревянная вилла Пантелеева. Вилла Гана во время войны постардала и была в 1960-е годы снесена во время строительства дома отдыха „Мереранна“
Чаще всего виллы на улице Садовой были двухэтажные, еще на один или два этажа вверх строилась башня, чтобы любоваться закатами. На огромных участках обязательно строились резные беседки, которые предназначались для чаепитий, чтения, светских бесед.
На Садовой находилась также вилла композитора и главного дирижера Мариинского театра Эдуарда Направника. Летом он отдыхал там вместе со своей женой, оперной певицей Ольгой Шредер и сыновьями. Изначально дача принадлежала нарвскому купцу Болтону. После того, как Направник купил её, она была переделана в чешском стиле, так как сам композитор был чех по национальности.
Чтобы попасть в дом к Направнику вы должны были пройти по аллее, которую украшали статуи знаменитых писателей, музыкантов, композиторов.
Один из сыновей Направника - старший Владимир, был талантливым пианистом и давал регулярные концерты в курзале — главном курортном доме Гунгербурга. Слава о его концертах вышла далекого за пределы курорта и даже великий композитор П.И Чайковски в частной переписке с другом писал: „А Вы слышали, что в Гунгербурге взошла новая музыкальная звезда Владимира Направника?“
Улица Обводная пересекала улицу Садовую как раз у дома Направника. Когда вы по ней шли, то уже издалека было видно, какой закат на море, красивый или нет, стоит идти и любоваться уходящим солнцем на пляж или лучше погулять в парке.
Дальше, за причудливой оградой располагалась вилла „Кольбе“, построенная в 1878 году. Она принадлежала директору Кренгольмской мануфактуры Эрнесту Кольбе и была построена в мавританском стиле: потолки выполнены в стиле мукарнас, арки декорированы тысячами маленьких деревянных подков. Дочь Эрнеста Кольбе Адель вышла замуж за перспективного инженера Адольфа Гана, будущего мэра Нарвы и основателя Гунгербурге.
Ган не был богат в то время - в отличие от директора Кренгольмской мануфактуры. Кольбе после свадьбы дочери прожил недолго. Ган не только не промотал состояние тестя, но и многократно его приумножил. Во время немецкой оккупации вилла „Кольбе“ была домом отдыха для немецких офицеров Вермахта. В советское время в этом здании располагалось отделение городской больницы.
2006 году здание виллы сгорело в пожаре.