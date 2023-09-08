Эта вилла была домом отдыха для офицеров Вермахта: какими зданиями была знаменита Нарва-Йыэсуу?

В Гунгербурге улица Садовая находилась практически у самого моря, именно на ней были расположены самые шикарные особняки: вилла „Милано“, вилла „Каприччио“, вилла „А ля рюс“, вилла „Кольбе“, вилла „Коровин“. Дома на улице Садовой были одними из самых шикарных в Гунгербурге, почти все были выполнены в стиле резного деревянного зодчества.

Говорят, что „отцы -основатели“ курорта спорили, какой должен быть архетектурный стиль в Гунгербурге. Ган говорил Пантелееву: „Ну, Филлипп, подумай, Гунгербург должен быть каменным, камень века простоит!“.

Пантелев ему возражал и говорил, что дома должны быть деревянными в стиле резного русского зодчества, которое было очень модным в то время. Каждый остался при своем мнении, мэр Нарвы построил себе каменную виллу, „кирпичный король“ деревянную. По иронии судьбы, после Второй мировой войны сохранилась именно деревянная вилла Пантелеева. Вилла Гана во время войны постардала и была в 1960-е годы снесена во время строительства дома отдыха „Мереранна“

Чаще всего виллы на улице Садовой были двухэтажные, еще на один или два этажа вверх строилась башня, чтобы любоваться закатами. На огромных участках обязательно строились резные беседки, которые предназначались для чаепитий, чтения, светских бесед.

На Садовой находилась также вилла композитора и главного дирижера Мариинского театра Эдуарда Направника. Летом он отдыхал там вместе со своей женой, оперной певицей Ольгой Шредер и сыновьями. Изначально дача принадлежала нарвскому купцу Болтону. После того, как Направник купил её, она была переделана в чешском стиле, так как сам композитор был чех по национальности.

Чтобы попасть в дом к Направнику вы должны были пройти по аллее, которую украшали статуи знаменитых писателей, музыкантов, композиторов.