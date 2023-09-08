Макрон обещает, что российский флаг не будет развеваться на Олимпийских играх в Париже

„Я думаю, что существует консенсус, потому что России как стране не место в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей“, - сказал французский президент в интервью газете L'Équipe.

В то же время Макрон заявил, что „не страна-хозяйка должна решать, что должен делать Международный олимпийский комитет (МОК)“ в отношении российских и белорусских спортсменов.

Он подтвердил свое полное доверие главе МОК Томасу Баху и верит, что олимпийские лидеры примут правильное решение по этому вопросу.

„Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, — какое место отвести российским спортсменам, которые иногда готовились [к соревнованиям] всю жизнь, но могут оказаться жертвами этого режима“, - сказал Макрон.

Президент также ожидает понимания со стороны Украины по отношению к спортсменам стран-агрессоров.

Национальное и спортивное руководство Украины ранее дало понять, что будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если к ним будут допущены российские и белорусские спортсмены.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .