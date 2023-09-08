Макрон обещает, что российский флаг не будет развеваться на Олимпийских играх в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что российский флаг не будет развеваться на Олимпийских играх в Париже в следующем году, но оставил без ответа вопрос о возможности участия российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.
„Я думаю, что существует консенсус, потому что России как стране не место в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей“, - сказал французский президент в интервью газете L'Équipe.
В то же время Макрон заявил, что „не страна-хозяйка должна решать, что должен делать Международный олимпийский комитет (МОК)“ в отношении российских и белорусских спортсменов.
Он подтвердил свое полное доверие главе МОК Томасу Баху и верит, что олимпийские лидеры примут правильное решение по этому вопросу.
„Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, — какое место отвести российским спортсменам, которые иногда готовились [к соревнованиям] всю жизнь, но могут оказаться жертвами этого режима“, - сказал Макрон.
Президент также ожидает понимания со стороны Украины по отношению к спортсменам стран-агрессоров.
Национальное и спортивное руководство Украины ранее дало понять, что будет бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если к ним будут допущены российские и белорусские спортсмены.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.