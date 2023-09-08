В Кривом Роге ракета попала в здание полиции. Ранены 44 человека, в том числе девять полицейских. Один погиб

По последним данным, ранены 44 человека, один человек погиб, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак, в свою очередь, рассказал, что после удара ракеты начался пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров. Три человека, оказавшиеся под обломками разрушенного здания, госпитализированы в тяжелом состоянии, добавил он.

Как сообщили в МВД Украины, ранения получили девять сотрудников полиции, троих из них достали из-под завалов. Погиб полицейский, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По данным главы Днепропетровской области, от ракетного удара также пострадали расположенные рядом со зданием полиции жилые дома. Проводится поквартирный обход, чтобы уточнить масштаб ущерба, сообщил Лысак.

Российская армия регулярно наносит ракетные удары по Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского.

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