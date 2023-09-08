ВИДЕО | В Брянске беспилотник ударил по „промышленному объекту“. Целью был завод электроники?
Об ударе дрона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. „В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы“, — написал Богомаз в своем телеграм-канале.
По данным телеграм-канала „Типичный Брянск“, беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники „Кремний Эл“. После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был уничтожен в воздухе, утверждает ведомство.
Губернатор Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал неназванный „промышленный объект“, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на административное здание. Mash написал, что в здании, на которое упал беспилотник, в том числе располагается региональная редакция радио „Европа Плюс“. Также телеграм-канал опубликовал видео, снятое сразу после падения дрона. В местных телеграм-каналах предположили, что целью дрона был завод микроэлектроники „Кремний ЭЛ“ — одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Предприятие в основном создает продукцию для нужд Минобороны РФ, в частности делает детали для систем ПВО „Панцирь“ и ракетных комплексов „Искандер“. Вывеску „Кремний ЭЛ“ можно увидеть на опубликованном Mash видео .
В результате атаки никто не пострадал, сообщил Богомаз.