ВИДЕО | В Брянске беспилотник ударил по „промышленному объекту“. Целью был завод электроники?

По данным телеграм-канала „Типичный Брянск“, беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники „Кремний Эл“. После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был уничтожен в воздухе, утверждает ведомство.

Губернатор Александр Богомаз сообщил , что беспилотник атаковал неназванный „промышленный объект“, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на административное здание. Mash написал , что в здании, на которое упал беспилотник, в том числе располагается региональная редакция радио „Европа Плюс“. Также телеграм-канал опубликовал видео, снятое сразу после падения дрона. В местных телеграм-каналах предположили, что целью дрона был завод микроэлектроники „Кремний ЭЛ“ — одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Предприятие в основном создает продукцию для нужд Минобороны РФ, в частности делает детали для систем ПВО „Панцирь“ и ракетных комплексов „Искандер“. Вывеску „Кремний ЭЛ“ можно увидеть на опубликованном Mash видео .