Новости России
08.09.2023, 08:11

ВИДЕО | В Брянске беспилотник ударил по „промышленному объекту“. Целью был завод электроники?

 
Атака дронов в Пскове. Иллюстративное фото
Атака дронов в Пскове. Иллюстративное фото
ФОТО: IMAGO | IMAGO/SNA

Об ударе дрона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. „В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы“, — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала „Типичный Брянск“, беспилотник атаковал территорию завода микроэлектроники „Кремний Эл“. После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был уничтожен в воздухе, утверждает ведомство.

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал неназванный „промышленный объект“, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на административное здание. Mash написал, что в здании, на которое упал беспилотник, в том числе располагается региональная редакция радио „Европа Плюс“. Также телеграм-канал опубликовал видео, снятое сразу после падения дрона. В местных телеграм-каналах предположили, что целью дрона был завод микроэлектроники „Кремний ЭЛ“ — одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Предприятие в основном создает продукцию для нужд Минобороны РФ, в частности делает детали для систем ПВО „Панцирь“ и ракетных комплексов „Искандер“. Вывеску „Кремний ЭЛ“ можно увидеть на опубликованном Mash видео .

В результате атаки никто не пострадал, сообщил Богомаз.

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