Лошадь придавила 16‑летнюю спортсменку сборной России

Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, передает „Sports“. По информации источника, 16-летняя наездница с детства занималась конным спортом. Российская прокуратура проверяет, были ли соблюдены правила техники безопасности при организации занятий.

„Предварительно установлено, что 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь.

Девочка с детства занимается конным спортом, член сборной России по конному спорту. Бригадой скорой медицинской помощи без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы“, – говорится в сообщении.

Угроза жизни пострадавшей на данный момент сохраняется. Решается вопрос о ее транспортировке в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.