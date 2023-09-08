Молодежная сборная Эстонии по футболу прервала почти трехлетнюю голевую и очковую засуху

Болгария повела в счете уже на 8-й минуте матча, когда Мартин Стойчев сделал подачу в штрафную на Георга Николова, который отправил мяч в ворота.

Однако преимущество гостей в один мяч продержалось всего 7 минут. На 15-й минуте сборная Эстонии заработала пенальти, который уверенно реализовал Александр Шаповалов. Еще два отличных момента у Эстонии было в первом тайме, но Шаповалов и Данил Кураксин не попали в створ ворот. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Второй тайм, как и первый, прошел в равной борьбе, но обе команды играли гораздо осторожнее и консервативнее. У Эстонии отличные моменты возникали в быстрых контратаках, а Болгария больше всего угрожала воротам хозяев при стандартных положениях, с которыми успешно справлялись эстонские защитники. Больше зрители голов не увидели, и команды поделили очки.

В последний раз молодежной сборной Эстонии U21 удалось набрать очки в отборочном матче, который состоялся в октябре 2020 года, тогда молодежная эстонская сборная сыграла вничью с Сербией (0:0). С тех пор они проиграли 12 матчей подряд с разницей мячей 0:37.

По мнению главного тренера сборной Эстонии U21 Сандера Поста, ничья была справедливым результатом. „Может быть, у нас было чуть больше моментов, но я доволен. Между командами не было большой разницы в уровне игры, они лучше владели мячом, но не создали много голевых моментов. Мы хорошо оборонялись, поэтому и получился счет 1:1“, — сказал Пост.

Капитан сборной Эстонии Кевор Палуметс также остался доволен игрой. „Ребята отдали все силы. Соперник владел мячом больше, но мы оставались в игре и все сегодня играли очень хорошо. Снимаю шляпу перед всеми! Я очень рад, что мы смогли начать домашние матчи отборочного этапа с такой игры при родной публике“, — сказал Палумец.

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