ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (561-й день) | Разведка США: всю оборону РФ могут прорвать до конца года. Журналисты: удар по Константиновке могли непреднамеренно совершить ВСУ

Российские войска утром обстреляли Херсон, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. В результате обстрела загорелась квартира в центре города и повреждены дома в Днепровском и Корабельном районах. Херсонская областная военная администрация пишет также об атаке беспилотника в селе Отрадокаменка.

Украинские войска смогли прорвать российскую оборону и добиваются успехов в контрнаступлении, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . „Украинцы постепенно отвоевывают позиции, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку“, - сказал Столтенберг, выступая перед членами Европарламента. „Это тяжелые бои, трудные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских войск и продвигаются вперед“, - приводит его слова агентство AFP.

В ночь на 7 сентября на территории России были сбиты несколько БПЛА. По данным Минобороны, два дрона сбили в Ростовской области. Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О трех сбитых беспилотниках также заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В то же время Минобороны отчиталось только о двух сбитых дронах в Брянской области.

В ночь на 7 сентября на территории Волгоградской области был „перехвачен и нейтрализован“ беспилотник , сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Это первая известная попытка атаки на Волгоградскую область с начала российского вторжения в Украину.

В Одесской области в результате этой атаки были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Кроме того, пострадал водитель одного из грузовиков: он получил легкую травму ноги, написал в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.

Из 33 ударных беспилотников типа Shahed-136/131, запущенных Россией в Сумскую и Одесскую области в ночь на 7 сентября, сбиты 25, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно их данным, дроны летели несколькими группами с северного, юго-восточного и южного направлений, в основном в сторону южных районов Одесской области.

Российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по Запорожскому району, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. На место обстрела отправились экстренные службы.

Предложенный Индией проект итоговой декларации стран „Группы двадцати“ (G20) по Украине „недостаточен для G7, Европейского союза и наших участников“, заявил неназванный чиновник одной из стран Евросоюза американскому телеканалу CNN. По его данным, переговоры продолжаются и пока неясно, появится ли итоговое заявление. Россия и Китай отказались вернуть формулировку, которая была на саммите G20 на Бали в 2022 году, указал собеседник CNN. Участники встречи не могут принять такое положение дел, добавил он. Очередной саммит „большой двадцатки“ пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

Илон Маск в октябре 2022 года распорядился перекрыть Украине доступ к спутниковому интернету Starlink в районе аннексированного Россией Крыма и тем самым сорвал атаку украинских подводных дронов, говорится в новой биографии предпринимателя, с которой до публикации ознакомилась CNN. Книга Уолтера Айзексона, которая так и называется — „Илон Маск“ — появится в книжных магазинах с 12 сентября (по крайней мере, в США и Великобритании).

НАТО не располагает никакими свидетельствами того, что обломки дрона, обнаруженные на территории Румынии, были вызваны преднамеренной атакой, предпринятой Москвой против Румынии, заявил в четверг глава альянса Йенс Столтенберг.

„У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования“, — сказал генсек НАТО европейским парламентариям (его цитирует Reuters).