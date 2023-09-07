ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (561-й день) | Разведка США: всю оборону РФ могут прорвать до конца года. Журналисты: удар по Константиновке могли непреднамеренно совершить ВСУ
Подводим итоги еще одного дня войны.
Из 33 ударных беспилотников типа Shahed-136/131, запущенных Россией в Сумскую и Одесскую области в ночь на 7 сентября, сбиты 25, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно их данным, дроны летели несколькими группами с северного, юго-восточного и южного направлений, в основном в сторону южных районов Одесской области.
В Одесской области в результате этой атаки были повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Кроме того, пострадал водитель одного из грузовиков: он получил легкую травму ноги, написал в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.
В ночь на 7 сентября на территории Волгоградской области был „перехвачен и нейтрализован“ беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Это первая известная попытка атаки на Волгоградскую область с начала российского вторжения в Украину.
В ночь на 7 сентября на территории России были сбиты несколько БПЛА. По данным Минобороны, два дрона сбили в Ростовской области. Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О трех сбитых беспилотниках также заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В то же время Минобороны отчиталось только о двух сбитых дронах в Брянской области.
Украинские войска смогли прорвать российскую оборону и добиваются успехов в контрнаступлении, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. „Украинцы постепенно отвоевывают позиции, и это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку“, - сказал Столтенберг, выступая перед членами Европарламента. „Это тяжелые бои, трудные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских войск и продвигаются вперед“, - приводит его слова агентство AFP.
Российские войска утром обстреляли Херсон, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко. В результате обстрела загорелась квартира в центре города и повреждены дома в Днепровском и Корабельном районах. Херсонская областная военная администрация пишет также об атаке беспилотника в селе Отрадокаменка.
Российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по Запорожскому району, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. На место обстрела отправились экстренные службы.
Предложенный Индией проект итоговой декларации стран „Группы двадцати“ (G20) по Украине „недостаточен для G7, Европейского союза и наших участников“, заявил неназванный чиновник одной из стран Евросоюза американскому телеканалу CNN. По его данным, переговоры продолжаются и пока неясно, появится ли итоговое заявление. Россия и Китай отказались вернуть формулировку, которая была на саммите G20 на Бали в 2022 году, указал собеседник CNN. Участники встречи не могут принять такое положение дел, добавил он. Очередной саммит „большой двадцатки“ пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.
Илон Маск в октябре 2022 года распорядился перекрыть Украине доступ к спутниковому интернету Starlink в районе аннексированного Россией Крыма и тем самым сорвал атаку украинских подводных дронов, говорится в новой биографии предпринимателя, с которой до публикации ознакомилась CNN. Книга Уолтера Айзексона, которая так и называется — „Илон Маск“ — появится в книжных магазинах с 12 сентября (по крайней мере, в США и Великобритании).
НАТО не располагает никакими свидетельствами того, что обломки дрона, обнаруженные на территории Румынии, были вызваны преднамеренной атакой, предпринятой Москвой против Румынии, заявил в четверг глава альянса Йенс Столтенберг.
„У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования“, — сказал генсек НАТО европейским парламентариям (его цитирует Reuters).
Доля граждан, которые „определенно“ поддерживают действия армии в Украине, в августе 2023 года сократилась до минимума с начала вторжения — 38%, показал опрос, проведенный „Левада-Центром“. В феврале 2022 года „определенно да“ на вопрос о поддержке армии отвечали 48% респондентов, в марте того же года — 52%. С тех пор доля безусловно поддерживающих ВС граждан сократилась на 14 процентных пунктов.
В целом уровень поддержки действий российских вооруженных сил „остается высоким“, констатируют эксперты „Левады“. Еще 32% респондентов ответили, что „скорее поддерживают“ армию. И хотя в сумме за армию 70% участников исследования, это также минимум с первых дней войны: показатели ниже социологи фиксировали лишь в ходе первого опроса, который проводился спустя три дня после начала вторжения. Максимальная доля — 80% — была выявлена в марте-2022.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 62 авиационных удара, совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение дня состоялось 34 боевых столкновения.
Вооруженные силы Украины отбили атаки на купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области, на лиманском — возле Новоегоровки Луганской области, на бахмутском — возле Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области, на авдеевском — в районах Новокалиново и Авдеевки , на марьинском — в районах Красногоровки и Марьинки, на шахтерском — южнее Пречистовки.
В результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют российские силы с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны Украины продолжают наступать на мелитопольском направлении, уничтожают российские силы и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
В течение суток авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов, пять артиллерийских средств, два пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса.
Администрация Санкт-Петербурга решила не проводить парад на Дворцовой площади 27 января, в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Как сказано на сайте Смольного, об этом городские власти попросило Министерство обороны.
Ракета, взорвавшаяся на рынке в Константиновке 6 сентября, могла быть украинской, считает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. По его словам, такое предположение ему позволяет сделать анализ видеозаписи удара, которую опубликовал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. На видео видно, что ракета прилетела с северо-запада, то есть с территории, контролируемой украинскими военными, заявил он в выпуске военной сводки на YouTube-канале российского журналиста Майкла Наки. По его словам, в числе прочего на это указывают отражения ракеты на кузовах автомобилей. Левиев указал, что если данная ракета была выпущена из комплекса С-300, как заявили украинские власти, то она, вероятнее всего, принадлежала украинцам. Ближайшие позиции войск РФ к северо-западу от Константиновки расположены в Белгородской области, а выпущенная из С-300 ракета преодолеть столь большое расстояние не могла, указал он. Левиев подчеркнул, что не считает намеренным данный удар, речь может идти только о „трагической случайности“.
Аналогичное мнение выразил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke). Он проанализировал стоп-кадры опубликованного Зеленским видео ракетного удара и по взглядам обернувшихся на звук людей, а также по отражению ракеты в крышах машин сделал вывод о прилете снаряда с северо-запада. Территории в этом направлении вплоть до границы с РФ контролируют ВСУ. Рёпке также подчеркнул, что если бы РФ не вторгалась в Украину, „ни один украинец не погиб бы от ракеты за последние 18 месяцев“, поэтому „неважно, кто выпустил ракету по Константиновке„. „Только Россия ответственна за всех погибших и раненых“, - добавил он.