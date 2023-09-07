Открытие новой школы в Кохтла-Ярве откладывается по ряду причин

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Эрика Сечкова, война в Украине вызвала рост цен, и расходы на строительство увеличились почти вдвое по сравнению с первоначальными расчетами, из-за чего управа была вынуждена искать дополнительное финансирование и обратилось за помощью к Министерству образования и науки.

„Министерство образования и науки утвердило это подорожание и поддержало нас, а горуправа Кохтла-Ярве будет брать дополнительный кредит. Проект называется „Кубик-рубик“ - он разноцветный с улицы, и в разных классах у нас стены разных цветов“, - сказал „Актуальной камере“ Сечков.

Строительная фирма выявила многочисленное количество ошибок в проектировании, которые пришлось решать в процессе работ, что также повлияло на сроки сдачи объекта.

„В настоящее время большую часть этих недоработок мы устранили. Если этот темп работ сохранится, и не будут возникать новые проблемы, то к концу октября мы должны сдать объект“, - пояснил руководитель проектов компании Revin Grupp Эркки Степанов.

В городской управе Кохтла-Ярве рассчитывают, что к концу года школа будет готова к эксплуатации, и в январе ученики смогут приступить к учебе в новом здании.