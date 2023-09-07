Юниорский ЧМ:Энели Ефимова заняла второе место на стометровке брассом
Энели Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира среди юниоров в Израиле.
Ефимова, занявшая золотую медаль на дистанции 50 м брассом, преодолела дистанцию за 1.06,84, отстав на 26 сотых от канадки Александры Лепаж. Третье место заняла испанка Химена Руис (+0,67).
В полуфинале Ефимова установила новый мировой рекорд ЮЧМ, преодолев дистанцию за 1.06,23.
„Технически, как тренер могу сказать, что это был плохой заплыв, количество гребков и темп были совсем не такими по сравнению с тем, как она обычно плавает. Когда я обернулся, то понял, что что-то не так, и последние 50 метров она плыла уже на секунду медленнее, чем в полуфинале. Энели очень разочарована, и я подожду, пока она успокоится, чтобы точнее узнать, что произошло“, — заявил после финала тренер Ефимовой Генри Хайн.
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