Юниорский ЧМ:Энели Ефимова заняла второе место на стометровке брассом

„Технически, как тренер могу сказать, что это был плохой заплыв, количество гребков и темп были совсем не такими по сравнению с тем, как она обычно плавает. Когда я обернулся, то понял, что что-то не так, и последние 50 метров она плыла уже на секунду медленнее, чем в полуфинале. Энели очень разочарована, и я подожду, пока она успокоится, чтобы точнее узнать, что произошло“, — заявил после финала тренер Ефимовой Генри Хайн.