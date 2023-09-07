CNN: Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink рядом с Крымом, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский флот(3)
В 2022 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. Об этом, как сообщает CNN, говорится в биографии бизнесмена, написанной Уолтером Айзексоном.
Телеканал не уточняет, когда должна была произойти атака ВСУ, однако в книге говорится, что работу Starlink в районе Крыма ограничили, когда морские беспилотники, начиненные взрывчаткой, уже приближались к российскому флоту.
В биографии уточняется, что украинские власти пытались убедить Маска восстановить работу спутников, но он отказал, заявив, что этой атакой Киев „заходит слишком далеко“. В итоге дроны, потерявшие связь, выбросило на берег, пишет CNN.
По данным Айзексона, решение Маска было продиктовано опасением, что российские власти могут ответить на „мини Перл-Харбор“ ядерным оружием. В книге говорится, что этот страх у бизнесмена вызвали разговоры с „высокопоставленными российскими чиновниками“.
„Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами“, — сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.
Как напоминает „Медуза“, сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. В феврале 2023 года SpaceX запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками. В июле газета The New York Times писала со ссылкой людей, „знакомых с ситуацией“, что SpaceX ограничивает работу спутников в зоне боевых действий.
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