По горячим следам! Полицейский пес спас попавшему в беду подростку жизнь

Вчера, около полуночи, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Тартумаа из дома ушел подросток, чья жизнь может быть в опасности. На информацию отреагировали несколько полицейских патрулей. Поскольку обстановка была сложная, к поискам сразу же привлекли служебную собаку.

Прибывшая к дому юноши служебная собака Рикки под руководством кинолога Александра довольно быстро взяла след от дома и увела поисковую группу аж на 500 метров. Там подростка нашли примерно через час после поступления вызова.

Он нуждался в помощи, но, к счастью, был жив и здоров. После того, как его нашли, он был передан под опеку медиков. Будем надеяться, что благодаря острому носу и хорошему чутью Рикки, подросток скоро воссоединится со своими близкими.

Вчерашний случай - прекрасный пример того, как быстрое обнаружение, вмешательство и привлечение помощи со стороны близких предотвращает более серьезные последствия и дает поисковой группе в критический момент времени возможность найти пострадавшего, что называется, по „горячим следам“.

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