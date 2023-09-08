08.09.2023, 15:21
У голубей в Финляндии обнаружили опасный вирус. Может ли он дойти до Эстонии?
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале недели стало известно, что в Финляндии был зафиксирован вирус, вызывающий у птиц болезнь Ньюкасла. Так, в городе Сийлинъярви было обнаружено 10–20 мертвых голубей. Отмучается, что вирус не представляет опасности для людей. Может ли вирус дойти до Эстонии? И угрожает ли он домашней птице?
Кярт Яарма, главный специалист отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, рассказал RusDelfi, что болезнь Ньюкасла вызывает птичий ортоавулавирус-1 — РНК-вирус, принадлежащий к авулавирусам семейства Paramyxoviridae. У диких птиц это заболевание называется птичьей ортоавулавирусной инфекцией-1, а у домашних птиц — болезнью Ньюкасла.