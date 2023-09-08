У голубей в Финляндии обнаружили опасный вирус. Может ли он дойти до Эстонии?

В начале недели стало известно, что в Финляндии был зафиксирован вирус, вызывающий у птиц болезнь Ньюкасла. Так, в городе Сийлинъярви было обнаружено 10–20 мертвых голубей. Отмучается, что вирус не представляет опасности для людей. Может ли вирус дойти до Эстонии? И угрожает ли он домашней птице?