ФОТО | Суд рассматривает заявление о банкротстве футбольного клуба „Левадия“

Деловые ведомости писали в июле, что, когда в начале прошлого десятилетия, до банкротства в Литве, металлургический бизнес Виктора Левады рухнул, активы компании были переданы новому лицу, и бизнес-операции продолжились. Хотя Левада больше не ассоциировался с бизнесом в Литве под своим именем, Рауль Маркус, бывший юрист, который помогал Леваде в различных делах, связанных с банкротством, позже стал одним из владельцев, а точнее его компания Bolg Advisors.

Когда годы спустя Рауль Маркус продал металлургический бизнес, который теперь назывался Steeltrade, деньги от продажи начали поступать компаниям, людям и футбольному клубу, связанным с Виктором Левадой. Поскольку деньги, предоставленные по кредиту, не были возвращены футбольным клубом компании Bolg Advisors, разгневанные кредиторы Рауля подали в суд заявление о банкротстве „Левадии“, а Capital Inkasso OÜ предъявила футбольному клубу иск о долге в размере 2,4 миллиона евро.

„В среду состоялось судебное заседание по этому гражданскому делу, на котором присутствовали адвокат Анто Касак, представляющий кредитора, и Вахур Кивистик, представляющий интересы „Левадии“. Суд рассмотрел заявления должника и приступил к обсуждению вопроса о назначении временного управляющего“, — сообщает Харьюский уездный суд, в котором сообщает, что решение будет оглашено в течение недели.

Рюнно Махль, пресс-секретарь „Левадии“, был немногословен, комментируя это дело: „В настоящее время мы ждем дополнительной информации и решения суда“. Президент клуба „Левадия“ не пожелал давать комментарии на данном этапе рассмотрения дела.

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