ФОТО | Новый тренер сборной, игравший в НХЛ: Надеюсь вывести эстонский хоккей на новый уровень

В Эстонии много молодых игроков, успевших себя проявить, доказавших, что они могут стать классными хоккеистами. Я планирую убедить их в том, что все возможно.

Сделано уже многое, но всегда есть, куда расти. Подобное развитие событий я наблюдал в Финляндии, Дании и НХЛ.

Первоначально я узнал о предложении от своего агента-эстонца. Я начал его обдумывать и пришел к выводу, что это может стать хорошим новым шагом в моей карьере. Я рад возможность стать частью эстонского хоккея и помочь ему стать лучше. Надеюсь продолжить хорошо проделанную предыдущими тренерами работу и вывести эстонский хоккей на новый уровень

Вы долгое время работали в НХЛ, как возник вариант со сборной Эстонией и почему решили возглавить сборную Эстонии?

Новый главный тренер Петри Скрико был хоккеистом высокого уровня - он выступал за различные клубы лучшей хоккейной лиги мира, НХЛ, а затем долгое время был скаутом различных клубов НХЛ.

„Эстония — маленькая страна, поэтому нам нужно заниматься и развивать каждого игрока, и именно в этом отношении Петри будет играть вспомогательную роль, чтобы все игроки, которые есть в нашем составе, могли развиваться и полностью раскрыть свой потенциал“, — заявил Паррас.

Паррас добавил, что считает важным успешный опыт нового главного тренера из маленькой хоккейной страны Дании, которая в то время была очень похожа на Эстонию, но сегодня уже идет по стопам больших хоккейных стран.

„Новый главный тренер всегда приносит новую энергию - каждый хочет проявить себя и выложиться по максимуму, а с таким главным тренером, как Петри, эта новая энергия будет как минимум удвоена, а то и утроена“, — заявил президент Эстонского хоккейного союза.

„Петри сам был хоккеистом высокого уровня и прекрасно знает, что нужно игрокам для полного раскрытия их потенциала. Это было важным фактором для нас при выборе нового главного тренера“, — пояснил Рауно Паррас, президент Эстонского хоккейного союза. Паррас добавил, что жизненная философия и общее мировоззрение Скирко совпадают с видением будущего эстонского хоккея.

Знакомы ли вы с эстонским хоккеем и общались с кем то из игроков сборной Эстонии?

Пока знаком недостаточно, но буду над этим работать. Мне представили очень подробный документ на эту тему, который я сейчас изучаю. Я также буду встречаться с тренерами эстонских команд и узнавать у них необходимую информацию. Из игроков я уже говорил с Кевином и Робертом Рооба, сегодня встречусь еще с парой человек. Со следующей недели, когда начнут „Пантерс“, будет возможность смотреть их в деле. Обязательно постараюсь поговорить со всеми кандидатами до того, как вызывать их в сборную.

Будут новички?

Безусловно! Двери открыты для всех, у каждого есть шанс попасть в команду.

Вы до этого работали тренером в Финляндии и Дании, не пугает вас работа в сборной, где результат нужен здесь и сейчас?

Конечно, сроки — это самая большая проблема. Нет возможности столько же работать с командой, как в клубе, вместо месяца подготовки — три дня. К счастью, до чемпионата мира у нас будет 3-4 турнира, также надо будет активно работать в то время, когда турниров нет.

Вы, возможно, будете обращать внимание не только на главную команду, но и на молодежную?

Конечно, я готов быть вовлечен, когда будет возможность и когда меня попросят. Однозначно, это будущее эстонского хоккея.

Эстонский хоккейный союз обсуждал с вами конкретные цели и задачи?

У меня контракт на 2 года, с этим расчетом буду работать. Но, надеюсь, сотрудничество будет длительным, готов остаться здесь надолго. Идей у меня много, не на все процессы я могу влиять в достаточной мере, но сделаю все, что от меня требуют, и даже больше.

А с чего начнете?

Я собираюсь работать вдолгую. Хотелось бы, чтобы в сборной работало больше людей, было больше спонсоров. Чтобы больше игроков были профессиональными спортсменами, чтобы у них было больше времени сосредоточиться на игре.

Учитывая то, что вы работали скаутом в НХЛ, есть надежда, что кто-нибудь из наших хоккеистов отправиться за океан?