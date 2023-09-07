ФОТО и ВИДЕО | Эстонец выиграл один из сложнейших марафонов в мире

„Местность там постоянно меняется: если вначале дорога была гладкой, то далее она становится все более каменистой, извилистой и холмистой. Участки между холмами местами заросли травой и кустарником, через которые приходилось перепрыгивать – это было одно из мест, где я смог набрать преимущество, поскольку у меня с собой были очень хорошие беговые палки. Дважды нам пришлось переправляться через ледяную реку – решать тебе, осмелишься ли ты ступать босиком по острым и скользким камням или придется намочить кроссовки и носки. Я переправлялся босиком, и хотя я потерял некоторое время, мне удалось наверстать упущенное, двигаясь в сухих носках и кроссовках“, - вспоминает Йоэль.

Особенность марафона Fire and Ice Ultra в том, что спортсмену на дистанции придется справляться самостоятельно и выжить. Ночевать придется в палатке, а участник должен иметь при себе все необходимое питание и снаряжение. Около 75% маршрута марафона не имеет трассы как таковой — каждому спортсмену предстоит самому сообразить, как пройти каждый отрезок и преодолеть препятствия. За день бегом или ходьбой преодолевается не менее 42 километров, а подъем в общей сложности составляет более 3000 метров.

„За успешными соревнованиями стоит отличная подготовка под руководством моего давнего тренера Эйко Тоома – я делал все, как он велел, и все получилось. Я также очень хорошо продумал, какое снаряжение и сколько еды взять с собой, чтобы сделать рюкзак максимально легким — мой определенно был одним из самых легких. В-третьих, я бы выделил фактор удачи – обошлось без травм и я еще раз убедился, что чем сложнее трасса, тем лучше мой результат“, - прокомментировал Юхт сразу после финиша.

В ходе ультрамарафона, который длился с 28 августа по 2 сентября, Йоэль Юхт опередил соперников более чем на два часа и зафиксировал лучшее время как среди мужчин, так и в целом за весь марафон. Йоэлю потребовалось в общей сложности 34 часа и 29 минут чистого времени бега и ходьбы, чтобы пройти дистанцию, и ему удалось лидировать на протяжении всего марафона.

Однако полностью избежать проблем не удалось. Первые два дня соревнования проходили на высоте 700 метров над уровнем моря, из-за чего частота пульса была слишком высокой, с чем приходилось бороться. В какой-то момент порвался матрас с, но Йоэлю удалось его починить. Одной ночью в Исландии бушевал шторм, и даже в новостях просили людей по возможности оставаться дома, поскольку скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Крыша палатки Йоэля прогнулась во время шторма, и в полночь ее пришлось чинить за счет времени на сон.

В четвертый день марафона спортсменов ждала самая длинная дистанция соревнований – 72 километра. В тот день Йоэль Юхт умудрился слишком туго завязать кроссовки и не учел, что во время бега у него опухнут ноги. Но и это не остановило спортсмена, он принял несколько обезболивающих и в тот день снова выиграл забег.

Принять участие в марафоне Юхту помог проект Fenix Casino по поддержке спортсменов-экстремалов Fenix Adventure, который призван поддерживать смелых и выдающихся людей и их деятельность. По словам Марье Браунбрюк, руководителя по маркетингу Fenix Casino, важнейшей целью проекта является поддержка начинаний и путешествий спортсменов, чтобы они были прежде всего безопасными, хорошо спланированными и оснащены всем необходимым.

„После непростого забега организаторы марафона неоднократно подчеркивали, что подготовка Юхта, четкое планирование и умение учитывать свои силы и беречь себя в нужные моменты — именно то, что принесло победу.

„Мы очень рады, что ультрамарафон Юхта прошел в безопасности и без травм, а победные медали, висящие на его шее в конце трудной недели, — это еще одна реализованная, в хорошем смысле безумная мечта“, - добавила Браунбрюк.

Марафон Fire and Ice Ultra проходит в районе, который является частью природного и культурного наследия ЮНЕСКО и не заселен людьми, чтобы попасть туда, нужно получить специальное разрешение. Очень немногие люди в мире видели эту местность своими глазами.

В прошлом году Йоэль Юхт преодолел 500 километров на трассах Montane Lapland Arctic Ultra на севере Финляндии, а одно из его первых безумных приключений произошло уже в 2017 году в пустыне Сахара, где он пробежал 247 километров на марафоне Des Sables.

За приключениями Йоэля на марафоне Fire and Ice Ultra можно следить в блоге Fenix Adventure.

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