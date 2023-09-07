Печальный конец: в парке для животных погибла рысь Элизабет
Парк для животных Элиствере сообщил в социальных сетях о печальном событии: проживавшая там рысь Элизабет сорвалась с дерева, упала и получила тяжелые травмы. Ее пришлось усыпить.
Рысь Элизабет поступила в парк Элиствере в сентябре прошлого года через Эстонское общество защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing).
В последние месяцы среди тамошних рысей начался делёж территории и своеобразная борьба за власть, и так как Элизабет была самая молодая, то ее часто видели ушедшей в сторонку, на дереве.
Вчера утром Элизабет нашли упавшей с дерева, и ветеринар установил у нее перелом позвоночника. Животное пришлось усыпить.
Сейчас в парке для животных Элиствере живут две рыси: Принцесс и Крийму.
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