Звери
07.09.2023, 15:50

Печальный конец: в парке для животных погибла рысь Элизабет

 
Рысь Элизабет
Рысь Элизабет
ФОТО: YLLAR | ELISTVERE LOOMAPARK

Парк для животных Элиствере сообщил в социальных сетях о печальном событии: проживавшая там рысь Элизабет сорвалась с дерева, упала и получила тяжелые травмы. Ее пришлось усыпить.

Рысь Элизабет поступила в парк Элиствере в сентябре прошлого года через Эстонское общество защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing).

В последние месяцы среди тамошних рысей начался делёж территории и своеобразная борьба за власть, и так как Элизабет была самая молодая, то ее часто видели ушедшей в сторонку, на дереве.

Вчера утром Элизабет нашли упавшей с дерева, и ветеринар установил у нее перелом позвоночника. Животное пришлось усыпить.

Сейчас в парке для животных Элиствере живут две рыси: Принцесс и Крийму.

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