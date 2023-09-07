Столтенберг не считает падение обломков дрона в Румынии нападением России

„У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования“, — сказал генсек НАТО европейским парламентариям (его цитирует Reuters).

Накануне стало известно , что в Румынии обнаружили части российского беспилотника после очередной атаки на портовую инфраструктуру в Одесской области. Об этом сообщил телеканал Antena 3 CNN, а министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил эту информацию. Министр подчеркивал, что найденные обломки не представляют угрозы. До этого власти Румынии не подтверждали падение обломков дрона, о чем сообщали украинские власти.

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