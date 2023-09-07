Правда ли, что вдова Элвиса Пресли и басист группы System of a Down призвали Зеленского лечь в наркологическую клинику?

Как дела, Владимир? Это Шаво из System of a Down. Мне тут рассказали, что ты слишком много тусуешься. Я по себе знаю, каково это. Но у тебя есть близкие, например Камала (в этот момент на видео появляется ссылка на Instagram-аккаунт вице-президента США Камалы Харрис. — Прим. ред.) и другие члены семьи и друзья, которые сильно заботятся о тебе. Это очень важно. У большинства людей, которые сбились с правильного пути, этого нет. А у тебя есть, и это уже первый плюс. Второй плюс — у тебя есть сила воли. И это твоя самая лучшая черта, которая поможет слезть с этого дерьма. Я знаю, что это может быть прикольно: веселишься, пьёшь, тусуешься, хорошо проводишь время и т. д. — я сам всё это делал. Но наступает время, когда понимаешь, что это уже слишком и что это нехорошо. Чем больше ты это употребляешь, тем ещё больше этого хочется. И затем однажды ты можешь облажаться и принять так много, что твои любимые тебя потеряют. Это эгоистично. Поэтому я говорю тебе, бро: если ты отправишься в рехаб, это будет потрясающе. Поверь мне, первое обращение — это лучшее, что ты можешь сделать для себя, для твоей семьи, друзей и всех, кто тебя любит. Лучшее, что ты можешь сделать. И как только ты туда пойдёшь, ты поймёшь, насколько это круто. Осознаешь, где ты свернул не туда и насколько всё могло быть плохо. Тебе повезло, всё ещё не так скверно, у тебя есть шанс. Всё зависит от тебя. У тебя есть шанс пойти и помочь себе, сделав всех твоих близких счастливыми. Я знаю, каково это: когда принимаешь все эти штуки и думаешь, что плохо будет лишь тебе, а не окружающим. Но запомни, бро: если у тебя близкие, то, делая больно себе, ты делаешь больно и им. Ты должен это помнить. Никто не хочет видеть, как те, о ком они заботятся, падают в пропасть — особенно так, как это можешь сделать ты. Так что, Влад, люблю тебя, бро. У тебя есть сила воли, есть энергия, ты всё сможешь. Я знаю многих, у кого это получилось. Чувак, плюсов намного больше, чем минусов, и ты поймёшь это. Словами не передать, как ты будешь себя чувствовать после изменения. Поэтому я просто хочу дать тебе позитивный заряд, бро. Дать понять, что ты справишься. Ты можешь и сможешь, обещаю. Всего тебе хорошего. Увидимся!