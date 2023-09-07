Правда ли, что вдова Элвиса Пресли и басист группы System of a Down призвали Зеленского лечь в наркологическую клинику?
В конце августа 2023 года по российскому телевидению и в соцсетях сообщили, что Присцилла Пресли и Шаво Одаджян якобы настойчиво попросили президента Украины отправиться в рехаб. Мы проверили, реальны ли эти обращения знаменитостей.
С 23 августа по Рунету стали расходиться публикации о том, что вдова короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, актриса и бизнес-леди Присцилла Пресли записала видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором якобы посоветовала ему избавиться от нарко- и алкозависимости в специализированной клинике. Доказательством этого послужила почти трёхминутная видеозапись нескольких сториз из Instagram*-аккаунта Пресли, демонстрируемых на экране смартфона.
28 августа о ролике рассказали в эфире „Первого канала“ в передаче „Время покажет». Ведущая Олеся Лосева, неоднократно распространявшая фейки в своём Telegram-канале, сообщила, что американские знаменитости устроили своеобразный флешмоб — они якобы приглашают Зеленского в наркоклинику. Лосева упомянула актёров Элайджу Вуда, Дина Норриса и Джона Макгинли, а также боксёра Майка Тайсона — „Проверено“ установило, что все четыре обращения были фейками. Далее в эфире показали новый ролик якобы от вдовы Элвиса Пресли, после чего ведущий Анатолий Кузичев воскликнул: „Издевается!“
Об обращении Присциллы Пресли сообщили Telegram-каналы телеведущего Руслана Осташко (132 000 просмотров на момент написания этого разбора) и телеканала „360» (33 000), а также „Дядя Слава» (261 000), „Путин в Telegram» (247 000), „Zлой пруф️» (166 000), „Небожена» (147 000), TG Team Russia (78 000), „Россия 2.0» (63 000) и „Мрія» (40 000). Кроме того, о ролике писали СМИ, среди которых „Радио Sputnik», EADaily, „Утренний юг», TVcenter.ru, „Главный региональный», а также паблики „ВКонтакте».
Вдова Элвиса Пресли
Как и в предыдущих подобных роликах, якобы записанных другими знаменитостями, Пресли ни разу не упомянула фамилию Владимира, к которому обращается, и использовала русскую, а не украинскую версию имени политика. При этом на кадрах заметен тег официального Instagram-аккаунта Зеленского. Ниже приводим полный перевод слов актрисы.
Привет, Владимир. Надеюсь, я правильно произнесла твоё имя. Я Присцилла Пресли. И я знаю, что у тебя есть семья и друзья, которые очень сильно за тебя переживают. А ещё у тебя есть зависимость… Алкогольная зависимость. И я здесь, чтобы сказать тебе: у меня есть друзья, которые тоже были зависимы. И я помогла им преодолеть эту зависимость, посоветовав им пройти курс реабилитации в рехабе. (В этот момент на видео появляется надпись со ссылкой на медицинский центр „Бетти Форд“, он упоминался и в фальшивых сториз Вуда, Норриса и Макгинли. — Прим. ред.). Знаешь, отказаться от этого самостоятельно очень трудно, в этом и заключается зависимость. Тебе нужно посмотреть на это со стороны и подумать не только о себе, Владимир. Наверняка ты с чем-то столкнулся, у тебя есть какие-то обиды, неисполненные обещания или негативные мысли. И ты можешь пить, чтобы уйти от всего этого. Тебе нужно к кому-то обратиться — туда, где тебе помогут пройти через это. Потому что твоя семья беспокоится, и твои друзья беспокоятся, а теперь и я беспокоюсь. Потому что знаю, что это нехорошая ситуация. Принимая наркотики или, например, алкоголь, ты думаешь, что под кайфом убегаешь от своих проблем. Пожалуйста, я призываю тебя: обратись за помощью. Это может быть кто-то, кто сможет помочь тебе. Или ты можешь пойти туда, где тебе помогут избавиться от наркозависимости. Тебе станет намного лучше, потому что борьба со своими проблемами — это борьба со страхом. И эта борьба — то, что тебе сейчас нужно делать, чтобы со всем справиться и вычеркнуть это из жизни. Так что помоги себе в этом и слушай своих друзей и семью, они очень волнуются. Они любят тебя и заботятся о тебе. И с твоей стороны будет немного эгоистично не бороться, зная, что этим людям больно, что им не всё равно. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, обратись за помощью, хоть это и непросто. Хорошо? Надеюсь, ты справишься и освободишься от наркотиков, и я бы очень хотела однажды услышать это от тебя.
У Пресли, действительно, есть верифицированный профиль в Instagram, но следов обращения к Зеленскому „Проверено“ там не обнаружило. В целом это логично, поскольку сториз видны в профиле лишь 24 часа, если их не добавить в специальный альбом. Однако никаких упоминаний подобного видео нет в других соцсетях бизнес-леди (X/Twitter и Facebook*). Более того, мы нашли лишь один пост, касающийся Украины, — в марте 2022 года Пресли просила делать пожертвования на помощь оставленным там животным. При этом по Сети ходит единственная запись сториз, что кажется странным, учитывая, что у Пресли 667 000 подписчиков в Instagram. Кроме того, ни одно авторитетное международное СМИ не писало об обращении к Зеленскому, хотя к персоне Пресли в последнее время приковано особое внимание прессы в связи с выходом фильма о ней и смертью её дочери.
В Telegram-канале „Небожена“ отметили: „Ну и, очевидно, это никакая не нейросеть — та пока так не умеет“. „Проверено“ согласно с этим выводом. Поскольку предыдущие четыре поддельных обращения к Зеленскому были созданы на основе реальных роликов, полученных через сервис Cameo, мы проверили, зарегистрирована ли там Пресли. Оказалось, что её страница на платформе есть, но на момент написания этого разбора недоступна. В разделе с отзывами „Проверено“ нашло два обращения, датированных августом 2023 года, на которых у Пресли та же причёска, одежда и украшение. Фон вирусных сториз также совпадает с теми, что показаны на сайте Cameo. Согласно интернет-архиву, по состоянию на май 2022 года стоимость обращения Присциллы составляла $200.
Точный первоисточник фейка „Проверено“ отследить не смогло. Наиболее ранняя публикация, которую мы нашли, появилась в Telegram-канале Voblya (131 000 просмотров) 23 августа 2023 года в 13:04 по московскому времени. Этот канал множество раз распространял фейки. Однако в материалах из своих постов авторы Voblya ставят фирменную вотермарку, которая отсутствует в некоторых более поздних постах об обращении Пресли. Так что либо существует более ранняя запись с фальшивым видео, либо его распространение началось одновременно из нескольких источников.
Басист System of a Down
Подобные фальшивые обращения к Зеленскому от знаменитостей обычно появляются каждую неделю, и через восемь дней после ролика с Пресли, 31 августа, завирусилось 2,5-минутное видео с Шаваршем (Шаво) Одаджяном из группы System of a Down. Оно точно так же представляет собой запись нескольких сториз. В Telegram-канале „ДНР 🅉 info 🇷🇺» (41 000 просмотров) видео прокомментировали так: „За Зеленского взялись не только американские, но и армянские звёзды!“
Кроме того, ролик разместили каналы „Прямой эфир» (688 000 просмотров), „Дядя Слава» (207 000) „Путин в Telegram» (185 000), „Небожена» (160 000), Voblya (156 000), „Яков Кедми» (74 000) и TG Team Russia (48 000), а также пользователи „ВКонтакте», LiveJournal, Rutube и сайты „Рамблер/новости», „Утренний юг», „Главный региональный» и „Подоляка».
В своём обращении музыкант, как и другие вышеупомянутые звёзды, ни разу не произносил фамилию Владимира (вновь был использован русскоязычный вариант имени) и никак не упоминал Украину. При этом артист произносит имя некой Камалы. Ниже приводим перевод обращения Одаджяна.
Как дела, Владимир? Это Шаво из System of a Down. Мне тут рассказали, что ты слишком много тусуешься. Я по себе знаю, каково это. Но у тебя есть близкие, например Камала (в этот момент на видео появляется ссылка на Instagram-аккаунт вице-президента США Камалы Харрис. — Прим. ред.) и другие члены семьи и друзья, которые сильно заботятся о тебе. Это очень важно. У большинства людей, которые сбились с правильного пути, этого нет. А у тебя есть, и это уже первый плюс. Второй плюс — у тебя есть сила воли. И это твоя самая лучшая черта, которая поможет слезть с этого дерьма. Я знаю, что это может быть прикольно: веселишься, пьёшь, тусуешься, хорошо проводишь время и т. д. — я сам всё это делал. Но наступает время, когда понимаешь, что это уже слишком и что это нехорошо. Чем больше ты это употребляешь, тем ещё больше этого хочется. И затем однажды ты можешь облажаться и принять так много, что твои любимые тебя потеряют. Это эгоистично. Поэтому я говорю тебе, бро: если ты отправишься в рехаб, это будет потрясающе. Поверь мне, первое обращение — это лучшее, что ты можешь сделать для себя, для твоей семьи, друзей и всех, кто тебя любит. Лучшее, что ты можешь сделать. И как только ты туда пойдёшь, ты поймёшь, насколько это круто. Осознаешь, где ты свернул не туда и насколько всё могло быть плохо. Тебе повезло, всё ещё не так скверно, у тебя есть шанс. Всё зависит от тебя. У тебя есть шанс пойти и помочь себе, сделав всех твоих близких счастливыми. Я знаю, каково это: когда принимаешь все эти штуки и думаешь, что плохо будет лишь тебе, а не окружающим. Но запомни, бро: если у тебя близкие, то, делая больно себе, ты делаешь больно и им. Ты должен это помнить. Никто не хочет видеть, как те, о ком они заботятся, падают в пропасть — особенно так, как это можешь сделать ты. Так что, Влад, люблю тебя, бро. У тебя есть сила воли, есть энергия, ты всё сможешь. Я знаю многих, у кого это получилось. Чувак, плюсов намного больше, чем минусов, и ты поймёшь это. Словами не передать, как ты будешь себя чувствовать после изменения. Поэтому я просто хочу дать тебе позитивный заряд, бро. Дать понять, что ты справишься. Ты можешь и сможешь, обещаю. Всего тебе хорошего. Увидимся!
Как и в случае с Пресли, в официальном инстаграме, твиттере и фейсбуке музыканта нет никаких следов предполагаемого обращения к президенту Украины. По Сети снова распространяется одна-единственная запись сториз, несмотря на полумиллионную аудиторию артиста в Instagram. При этом существует как минимум две принципиально отличающиеся версии ролика: на одной имеется вотермарка Reuters, а на другой такого логотипа нет. Однако на сайте и в соцсетях агентства ролик музыканта отсутствует. Более того, ни одно авторитетное международное СМИ не написало о подобном обращении к президенту Украины.
Авторы подделки, как и в предыдущие пять раз, воспользовались сервисом Cameo — ссылка на страницу Одаджяна на этой платформе указана в описании профиля в инстаграме музыканта. Стоимость его ролика составляет $149. „Проверено“ изучило записи в разделе отзывов и нашло видео, записанное на фоне той же стены, что и вирусные сториз.
Наиболее ранний пост с подделкой, который отследило „Проверено“, появился в Telegram-канале „Шкварка News“ (2800 просмотров). Там фейковый ролик без вотермарки Reuters выложили 31 августа 2023 года в 14:33. Этот канал не впервые становится первоисточником распространения дезинформации.
Таким образом, обращения Присциллы Пресли и Шаво Одаджяна к Зеленскому — очередные подделки, созданные при помощи сервиса для заказа видео от знаменитостей. По нашим подсчётам, на создание шести фейков (включая видео от Вуда, Тайсона, Норриса и Макгинли) организаторы дезинформационной кампании потратили около $1500.
Итог: Фейк