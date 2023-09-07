МНЕНИЕ | Хроника объявленной отставки. Министр обороны Украины продержался до осени
4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников направил в Верховную Раду заявление об отставке. Накануне вечером о решении уволить министра заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отставки „Министра Рамштайна“ в Украине ждали еще с января этого года. По словам источников Delfi в Киеве, причиной стало стремление Офиса президента Украины продемонстрировать Западу борьбу с коррупцией, а также то, что министр не уделял повседневной деятельности своих подчиненных должного внимания, пишет Delfi.lv
„Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом“, — так прокомментировал вечером в воскресенье 3 сентября свое решение отправить Алексея Резникова в отставку Владимир Зеленский. Место Резникова займет Рустем Умеров, до того руководивший Фондом госимущества Украины.