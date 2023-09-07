Мнение
07.09.2023, 12:13

МНЕНИЕ | Хроника объявленной отставки. Министр обороны Украины продержался до осени

 
Лев Кадик
журналист
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников
ФОТО: SERGEI CHUZAVKOV | AFP/Scanpix

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников направил в Верховную Раду заявление об отставке. Накануне вечером о решении уволить министра заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отставки „Министра Рамштайна“ в Украине ждали еще с января этого года. По словам источников Delfi в Киеве, причиной стало стремление Офиса президента Украины продемонстрировать Западу борьбу с коррупцией, а также то, что министр не уделял повседневной деятельности своих подчиненных должного внимания, пишет Delfi.lv

„Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом“, — так прокомментировал вечером в воскресенье 3 сентября свое решение отправить Алексея Резникова в отставку Владимир Зеленский. Место Резникова займет Рустем Умеров, до того руководивший Фондом госимущества Украины.

Увольнению Резникова, „министра Рамштайна“, как его за глаза называют в киевских политических кругах, предшествовали два коррупционных скандала. Первый случился в январе этого года. Поводом стала публикация украинского издания „Зеркало Недели“: в нем министерство обвиняли в закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам. Кроме того, выяснилось, что провиант закупали у компании, принадлежащей бывшим гражданским служащим министерства, ранее занимавшихся снабжением армии.

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