МНЕНИЕ | Хроника объявленной отставки. Министр обороны Украины продержался до осени

„Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом“, — так прокомментировал вечером в воскресенье 3 сентября свое решение отправить Алексея Резникова в отставку Владимир Зеленский . Место Резникова займет Рустем Умеров , до того руководивший Фондом госимущества Украины.

Увольнению Резникова, „министра Рамштайна“, как его за глаза называют в киевских политических кругах, предшествовали два коррупционных скандала. Первый случился в январе этого года. Поводом стала публикация украинского издания „Зеркало Недели“: в нем министерство обвиняли в закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам. Кроме того, выяснилось, что провиант закупали у компании, принадлежащей бывшим гражданским служащим министерства, ранее занимавшихся снабжением армии.