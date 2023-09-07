Скандал с поцелуем: футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо пожаловалась в прокуратуру

„Дженнифер Эрмосо подала экспресс-жалобу по фактам, которые вам всем известны, – говорится в заявлении национальной прокуратуры. – Прокуратура Национального суда рассмотрит жалобу в самое ближайшее время“.

В конце августа прокуратура Национального суда начала предварительное расследование о возможном сексуальном насилии со стороны Рубиалеса, однако властям необходимо было заявление самой футболистки, чтобы возбудить дело.

„Для того, чтобы возбудить дело о сексуальном нападении, домогательстве или сексуальном насилии, необходимо, чтобы пострадавшая сторона или ее законный представитель подали иск или обратились в прокуратуру“, – говорили прокуроры.

Как сообщается, Эрмосо подала заявление во вторник на этой неделе. Источники El Pais в ведомстве ранее отмечали, что если футболистка откажется подавать жалобу, дело, скорее всего, будет закрыто.

На прошлой неделе Спортивный административный суд Испании (TAD) назвал поступок Рубиалеса „серьезным правонарушением“, но не стал применять формулировку „очень серьезное правонарушение“, которая означала бы моментальное отстранение главы RFEF от должности.

Дисциплинарное расследование также ведет Международная федерация футбола (FIFA), которая на три месяца отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности.

Жалоба Эрмосо в прокуратуру означает, что Луису Рубиалесу могут быть предъявлены обвинения по уголовной статье о сексуализированном насилии, которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Несмотря на многочисленные призывы, в том числе со стороны руководства собственной федерации, Рубиалес отказался подавать в отставку и заявил о намерении защищаться в суде.

Он говорил, что поцелуй в финале ЧМ произошел по обоюдному согласию, однако Дженни Эрмосо отвергла эти слова и заявила, что согласия на него не давала.

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