В Минспорта РФ заявили, что больше 100 российских спортсменов сменили гражданство. Журналисты насчитали в два раза больше

„55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно“, — цитирует Морозова ТАСС.

В июле 2023 года издание „Холод“ на основе открытых данных подсчитало, что с начала полномасштабной войны в Украине не менее 204 российских спортсменов поменяли или собираются поменять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. По оценкам журналистов, больше всего спортсменов, сменивших спортивное гражданство в 2022-2023 годах, среди шахматистов — 141 человек.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях.

В начале 2023 года МОК призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий, в том числе если они не поддерживают войну.

По словам замминистра спорта Алексея Морозова, представители России получили допуск на международные соревнования по 26 олимпийским видам спорта из 39.

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