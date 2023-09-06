Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена

Специалист по санкциям Юрий Шумилов в разговоре с РБК отметил, что решение европейского суда является прецедентом, поскольку до этого санкции удавалось оспорить только родственникам бизнесменов, находящихся под санкциями.

Санкции против Шульгина ввели в апреле 2022 года. Совет ЕС обосновал это тем, что Шульгин является генеральным директором Ozon и „ведущим бизнесменом“ (leading businessperson), вовлеченным в экономический сектор, который приносит большие доходы правительству РФ.

Через несколько дней после введения санкций Шульгин оставил свою должность в Ozon и вышел из состава совета директоров. После этого бизнесмен подал иск в с требованием снять с него санкции. Как пишет РБК, Шульгин оспаривал позицию ЕС, согласно которой его можно назвать „ведущим бизнесменом“. В свою очередь Совет ЕС не предоставил суду доказательств, что бизнесмен после отставки продолжил играть серьезную роль в российской экономике.

„Основным вопросом для суда была именно его управленческая роль в качестве гендиректора Ozon, и тот факт, что он ее покинул, очевидно, стал определяющим“, — пояснил Шумилов.

В сентябре Европейский суд отклонил аналогичные иски ряда российских предпринимателей, включая бывшего главу „Трубной металлургической компании“ (ТМК) Дмитрия Пумпянского и миллиардера Геннадия Тимченко.