Футболист сборной Эстонии покинул топ-клуб Англии и продолжит карьеру в стане многократного чемпиона Швейцарии

Паскочи, выступающий за клуб английской Премьер-лиги „Тоттенхэм Хотспур“ с 2020 года, провел за основную команду лондонского клуба одну игру, приняв участие в групповом этапе Лиги конференций 2021 года.

За молодежную команду „Тоттенхэм“ U21 он отыграл 17 матчей.

„Я очень рад, что Максим присоединился к нам. Благодаря ему наша разносторонняя оборона станет еще более разносторонней“, — прокомментировал Бернт Хаас, спортивный директор „Грассхоппер“.

В прошлом сезоне „Грассхоппер“ занял седьмое место в высшей лиги чемпионата Швейцарии. В этом году, имея четыре очка после шести туров, они занимают десятое место в турнирной таблице, но на этот раз в ней 12 клубов.

Паскочи - первый эстонский футболист в истории „Грассхоппера“, однако в клубе работает эстонский видеоаналитик Рейн Наппир.

По информации „Грассхоппер“, Паскочи присоединится к клубу после перерыва на сборную.

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