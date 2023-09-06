ВИДЕО | Не хватило одного броска! Сборная Латвии уступила Германии в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу

Начало матча осталось за Латвией. У немцев не пошли броски с разных дистанций - за 5 минут они набрали всего 3 очка. Команда Луки Банки играла более результативно, а три трехчковых Дависа Бертанса позволили ей оторваться на 10 очков - 13:3.

Стартовая четверть осталась за Латвией - 16:13. Стоило Германии уйти вперед на 5 очков, последовало ускорение Латвии 7:0. В эти минуты защите соперник не мог справиться с Гражулисом, который вольготно себя чуствовал вблизи кольца.

До конца второй четверти игра шла очко в очко, третья четверть началась с дальнего попадания Бертанса, который добавил еще одно очко с линии штрафных. А после броска из-за дуги Жагарса счет в очередной раз стал равным - 45:45 на 23-й минуте. Он же спустя пару минут снова забросил „трешку“, далее последовали бросок Зорикса из сложной позиции и проход Родиона Куруца - 54:53 в пользу Латвии.

После третьей четверти Латвия уступала всего 3 очка - 59:62. На 32-й минуте Моритц Вагнер сделал перехват, убежал в контратаку и перевес Германии впервые достиг 11 очков (70:59). Но дальние попадания Шмитса (2) и Жагарса вернули интригу - 69:74 за 5 минут до сирены.

Латвия была очень близка к камбеку - за 2:13 до завершения четвертой четверти команда Луки Банки уступала „-10“. А после сольного прохода Жагарса отставание сократилось всего до двух очков - 77:79 за 1.10.

На последней минуте после промаха Шредера у Латвии на решающую атаку осталось 7 секунд. Победу Латвии мог принести дальним броском Давис Бертанс - мяч попал в дужку кольца, а на подборе соперник отбился.

Латвийская сборная на двух групповых этапах одержала 4 победы (над Ливаном, Францией, Испанией и Бразилией) и проиграла лишь однажды - Канаде в третьем туре. А немцы до матча с Латвией были единственными, кто выиграл все 5 матчей (у Австралии, Японии, Финляндии, Грузии и Словении).

Сборная Латвии теперь продолжит выступления матчем против Италии в турнире за 5-8-е места. А немцы в полуфинале сыграют против США.

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