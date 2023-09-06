Таллинн проведет новый тендер на строительство олимпийского бассейна

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заверил, что город намерен непременно построить в столице в сотрудничестве с частным сектором бассейн, соответствующий потребностям профессионального спорта и подходящий для проведения соревнований по плаванию. „Четыре года назад невозможно было предвидеть значительный рост цен на строительство, вызванный кризисом, связанным с распространением коронавируса, и войной, по этой причине победитель тендера не смог завершить реализацию проекта. Условия государственного тендера не позволяют изменить содержание договора в столь значительном объеме. По завершении договора городу будут переданы строительные проекты - поскольку подготовительные работы осуществлены, новый конкурс госпоставки затронет лишь проведение строительных работ. Мы также пересмотрим условия тендера, город планирует взять на себя часть инвестиционных обязательств“, - пояснил мэр.

Таллиннский департамент городского имущества вел переговоры с Tondiraba Ujula OÜ с конца прошлого года. Поскольку строительные работы еще не начались, с Tondiraba Ujula OÜ договорились о том, что предприятие передаст городу всю проектную документацию. Как для здания бассейна, так и для парковочного дома были составлены строительные проекты и выданы разрешения на строительство. Это позволит использовать в качестве условий конкурса имеющуюся проектную документацию, благодаря чему время на проектирование может сократиться на срок около 18 месяцев.