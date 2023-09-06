Мнение
06.09.2023, 18:02

МНЕНИЕ | Сергей Цветков - драматургу Марюсу Ивашкявичусу: „Не нужно забывать, сколько бед принесла странам Балтии советская оккупация“

 
Сергей Цветков
руководитель Нарвского общества охраны наследия
Владимир Ленин подглядывает. Иллюстративное фото
Владимир Ленин подглядывает. Иллюстративное фото
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Удивляет легкость, с которой в статье Левченко объединены все три Балтийские государства, причем в вопросе идентитета. Безусловно, в 20-м веке у наших трех стран была сходная история оккупаций, но такое пренебрежительное объединение всегда было характерно для московских империалистов, которые безразлично называли нас „прилегающими к Балтийскому морю землями России“ или „Прибалтикой“. Как автор статьи, так и Марюс Ивашкявичус, говоря о памяти прошлого, как будто не замечают различий между нашили странами, считает Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.

Эстония - не „постсоветская республика“, а независимое государство Северной Европы

В конце августа на страницах Rus.Postimees вышла статья Яна Левченко, интервью с куратором Свободной Сцены Vaba Lava Марюсом Ивашкявичусом, в которой оба участника проводят параллели между Балтийскими странами и Россией, Таджикистаном и Узбекистаном и утверждают, что Эстонию нужно относить не к странам Северной Европы, а к постсоветским странам.

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