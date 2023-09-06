ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Смотрите, как Таллиннский марафон повлияет на дорожное движение в столице

Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. с 8.55 до 9.05;

ул. Ристику (Палдиское шоссе - б. Кольде) закрыта для движения с 8.55 до 9.20;

ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.00 до 15.25;

ул. Копли (ул. Ристику - б. Пыхья) и б. Пыхья (ул. Копли - ул. Сууртюки) закрыты для движения с 9.00 до 15.45;

б. Пыхья (ул. Сууртюки - ул. Каласадама) закрыт для движения с 9.05 до 9.45;

ул. Каласадама (б. Пыхья - ул. Каларанна) закрыта для движения с 9.05 до 9.45;

Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Каларанна закрыты с 9.05 до 10.10;

на ул. Тёэстузе (ул. Каларанна - ул. Эрика) движение нарушено с 9.15 до 10.10;

ул. Эрика закрыта для движения с 9.15 до 10.15;

б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 9.20 до 15.15;

перекресток ул. Сыле - б. Кольде - движение нарушено с 9.20 до 10.30 и с 10.50 до 15.15;

на б. Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) дорожки для пешеходного и велосипедного движения закрыты с 9.20 до 15.15;

Дорожки для пешеходного и велосипедного движения пляжной зоны Штромки закрыты с 9.20 до 15.15;

Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9.20 до 11.00;

Палдиское шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыто для движения (кроме общественного транспорта) с 9.30 до 11.00;

Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9.30 до 11.00;

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге закрыта с 9.30 до до 11.15;

Туулику теэ (дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге - ул. Туулевески) закрыта для движения с 9.35 до 11.20;

ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9.35 до 11.30;

Палдиское шоссе со стороны въезда в город (ул. Туулевески - виадук Хааберсти) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.30 до 11.50;

Палдиское шоссе со стороны въезда в город (виадук Хааберсти - ул. Астангу) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.30 до 12.10;

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Палдиском шоссе (ул. Астангу - ул. Тяхеторни) закрыта с 9.45 до 12.30;

Дорожка для для пешеходного и велосипедного движения ул. Тяхеторни закрыта с 9.50 до 12.45;

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения парка Харкуметса теэ закрыта с 10.00 до 13.10.

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Астангу закрыта с 10.15 до 13.25.

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Палдиском шоссе (Ярвекалда теэ - виадук Хааберсти) закрыта с 10.25 до 13.50;

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Раннамыйза теэ (виадук Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 10.20 до 14.00;

Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Лыука закрыта с 10.20 до 14.15;

Вабаыхумуузеуми теэ (ул. Лыука - школа Рокка-аль-Маре) закрыта для движения с 10.25 до 14.15;

Дорожки для пешеходного и велосипедного движения Рокка-аль-Маре закрыты с 10.25 до 14.45;

Перекресток б. Кольде /ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9.00 до 15.00;

ул. Сууртюки (б. Пыхья - Раннамяэ теэ) закрыта для движения с 9.00 до 9.45 и движение там нарушено с 11.00 до 15.45;

на Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) движение нарушено с 11.00 до 15.45, полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения;