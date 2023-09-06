Энели Ефимова установила новый рекорд юниорского ЧМ по плаванию и вышла в финал

Ефимова выиграла предварительный заплыв, преодолев дистанцию за 1.07,37, что, согласно первоначально опубликованной информации, стало новым рекордом мира среди юниоров.

Однако через несколько часов Эстонская федерация плавания сообщила, что информация в базах данных была обновлена и что текущий рекорд 1.06,61 на чемпионате мира среди юниоров по-прежнему принадлежит Руте Мейлутите из Литвы.

В полуфинале16-летняя Ефимова все же продемонстрировала свой рекордный потенциал, преодолев дистанцию за 1.06,23, установив новый рекорд. Этот результат в лишь на 0,05 секунды уступает принадлежащему ей рекорду Эстонии среди взрослых.

Два дня назад Ефимова в предварительных соревнованиях на дистанции 50 метров брассом проплыла за 30,19, что более чем на секунду превысило предыдущий рекорд ЮЧМ (31,25). Во вторник Ефимова также стала чемпионкой мира на этой дистанции.

Финал на дистанции 100 метров брассом состоится в четверг в 18:28.

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