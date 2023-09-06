Управа Ласнамяэ просит помощи жителей района(5)
Во второй половине сентября в районе Ласнамяэ планируется возобновить борьбу с крысами. Районная управа просит жителей помочь в дополнении перечня мест, нуждающихся в дератизации.
„Полностью избавиться от крыс невозможно, они являются частью окружающей нас среды и играют в ней определенную роль. Но если их популяция становится слишком большой и доставляет неудобства жителям, то, к сожалению, необходимо принимать более жесткие меры и проводить дератизацию. При необходимости мы привлекаем сторонние организации и в настоящее время готовимся к осенней дератизации“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Во второй половине сентября управа района Ласнамяэ начнет борьбу с крысами на 12 разных участках по всему району. Управа просит жителей внести свои предложения о возможных нуждающихся в дератизации местах, где крысы были замечены в больших количествах. Предложения можно присылать на электронную почту ilja.snitko@tallinnlv.ee до 12 сентября.
В настоящее время дератизация запланирована на следующих участках:
• по краям ул. Лийкури и на прилегающих территориях;
• в районе ЦК „Линдакиви“ и улицы Я. Коорти;
• около ул. Раадику, 8;
• около ул. Лиикури, 20;
• около Калевипоя пыйк, 3 и Калевипоя пыйк, 5;
• около ул. К. Кярбери, 32, 26, 24;
• около ул. Викерлазе, 5;
• около Калевипоя пыйк, 10;
• около ул. Асундузе, 3,5,7;
• около мусорного контейнера по адресу К. Кярбери, 22а;
• около Ляэнемере теэ, 22;
• на территориях, прилегающих к тоннелю Мустакиви.
Последний раз дератизация в Ласнамяэ проводилась весной этого года. Борьба с крысами в районе ведется регулярно и в дальнейшем будет проводиться по мере необходимости и по просьбам жителей.
Дератизация проводится в первую очередь для обеспечения безопасности. Поскольку крысы питаются пищевыми отходами около мусорных баков или в компостных кучах, они распространяют широкий спектр заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез, колибактериоз, болезнь Велла и туберкулез, а также могут передавать человеку других паразитов: блох, клещей и других нежелательных насекомых. Если крысы перегрызут электропроводку, это может привести к пожару. Кроме того, они могут заразить опасными болезнями и домашних питомцев.
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