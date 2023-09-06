Здоровье
06.09.2023, 21:01

Коронавирус снова набирает обороты: число заболевших за неделю выросло на целых 43 процента

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ТЕСТЫ: По данным Департамента здоровья, заболеваемость выросла во всех возрастных группах.
ТЕСТЫ: По данным Департамента здоровья, заболеваемость выросла во всех возрастных группах.
ФОТО: Daiano Cristini/Sintesi/SIPADaiano Cristini/Sintesi

За последнюю неделю августа было зарегистрировано 259 случаев заболевания коронавирусом.

Их общее количество за неделю выросло на целых 43 процента.

У пожилых людей (85+) заболеваемость выросла в пять раз.

При этом стоит учитывать, что значительная часть людей не удосуживается сдать анализы или болеет незаметно.

С COVID госпитализированы 20 человек, из них 6 именно из-за этого заболевания.

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