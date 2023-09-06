Коронавирус снова набирает обороты: число заболевших за неделю выросло на целых 43 процента

Их общее количество за неделю выросло на целых 43 процента.

У пожилых людей (85+) заболеваемость выросла в пять раз.

При этом стоит учитывать, что значительная часть людей не удосуживается сдать анализы или болеет незаметно.

С COVID госпитализированы 20 человек, из них 6 именно из-за этого заболевания.

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