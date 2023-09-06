06.09.2023, 21:01
Коронавирус снова набирает обороты: число заболевших за неделю выросло на целых 43 процента(12)
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За последнюю неделю августа было зарегистрировано 259 случаев заболевания коронавирусом.
Их общее количество за неделю выросло на целых 43 процента.
У пожилых людей (85+) заболеваемость выросла в пять раз.
При этом стоит учитывать, что значительная часть людей не удосуживается сдать анализы или болеет незаметно.
С COVID госпитализированы 20 человек, из них 6 именно из-за этого заболевания.
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