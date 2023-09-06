Эксперт: совместные учения Армении с американцами - это отдаление от России

События последних дней, как утверждает эксперт, демонстрируют, что руководство Армении угрожает началом процесса смены стратегического партнера в вопросах обороны.

В Минобороны Армении назвали целью учений „повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций“, а также „обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации“.

„Это не сближение Армении и США, а отдаление Армении от России, - сказал Григорян в интервью Delfi. - Вчера прошла новость о том, что Армения посылает гуманитарную помощь Украине, еще несколько дней назад правительство послало Римский статут на утверждение в парламент. С российской стороны было резкое заявление Марии Захаровой, потом резкое заявление Пескова... Процессы ускоряются на фоне активной подготовки Азербайджана к военным действиям“.

Есть ли какие-то варианты, при которых Штаты уже сейчас смогут намекнуть Азербайджану, что активность надо снизить? „Есть, - считает Григорян. - Потому что одна из комиссий Конгресса США на днях будет слушать проблему блокады Лачинского коридора“.

В самом начале сентября в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, по его мнению, зависимость Армении в сфере безопасности от России была стратегической ошибкой. А за полгода до этого говорил, что считает учения ОДКБ в стране нецелесообразными, поскольку у него сложилось впечатление, что эта организация уходит из Армении.

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