ВСУ: Армия РФ выпустила по Украине восемь ракет и 25 дронов-камикадзе
В ночь на 6 сентября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и дронами. В Одесской области погиб человек, в Киевской — загорелось предприятие, передает Meduza со ссылкой на официальные источники.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, армия РФ выпустила по Украине восемь ракет и 25 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все ракеты и 15 беспилотников. В Измаильском районе Одесской области погиб один человек. Под удар попали объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
В Киевской области в результате падения обломков ракеты возник пожар на территории торгового предприятия, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Его удалось потушить, жертв и пострадавших нет.
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