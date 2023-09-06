Талантливый футболист из Эстонии отправился покорять Италию

17-летний вратарь дебютировал в основной команде „Нымме Юнайтед“ в 2021 году и, несмотря на свой юный возраст, отыграл 40 матчей в первой лиге. В текущем сезоне на счету Пюрга 19 матчей, девять из которых он отстоял на ноль.

Ранее Пюрг представлял юношескую сборную Эстонии U15, U17, U18 и в последнее время U19. Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, контракт Пюрга рассчитан до лета 2025 года, и первое время он будет выступать за молодежную команду „Венеции“. В основной команде, которая выступает в Серии B, он будет числиться под 4-м номером.

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