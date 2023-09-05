Иран более 500 дней держит в тюрьме европейского чиновника

„Мы не остановимся, пока Юхан Флодерус не будет на свободе“, – заявил во вторник глава европейской дипломатии, подтвердив личность шведского гражданина, задержанного в Иране в апреле прошлого года, передает Euronews.

Юхан Флодерус содержится в тюрьме Эвин в Тегеране, 17 апреля 2022 года его арестовали в аэропорту иранские силовики якобы по подозрению в шпионаже.

Подробности дела впервые раскрыла в понедельник газета New York Times. Издание сообщило, что Флодерус с 2021 года работал в Европейской службе внешних связей (EEAS) – дипломатической службе ЕС.

Изначально Еврокомиссия отказывалась подтвердить личность мужчины, указав лишь, что речь идёт о гражданине Швеции, которого иранское правительство использует в качестве „пешки„ в дипломатической игре.

Однако во вторник глава внешнеполитического ведомства Евросоюза выступил с официальным заявлением и подтвердил информацию, опубликованную журналистами, отметив, что Флодерус был „задержан незаконно„.

„Я хочу подчеркнуть, что я лично, вся моя команда на всех уровнях, европейские институты в тесной координации с семьёй и шведскими властями, на которых лежит основная ответственность по обеспечению консульской защиты, требуем от иранской стороны его освобождения„, – заявил Боррель журналистам в испанском Кадисе, где проходит совещание министров стран ЕС.

„Каждый раз, когда мы проводили дипломатические встречи на всех уровнях, мы ставили этот вопрос на обсуждение. Мы неустанно добиваемся освобождения г-на Флодеруса. И мы будем продолжать это делать в тесном контакте с семьёй, уважая их волю, и, конечно, с правительством Швеции„, – добавил глава европейской дипломатии.

По данным New York Times, сотрудник EEAS ранее посещал Иран в качестве представителя ЕС, но в день задержания находился в исламской республике с частной туристической поездкой.

Флодерусу были предъявлены обвинения в „шпионаже“, при этом люди, знакомые со шведом, убеждены в его невиновности.