Энели Ефимова, вошедшая в историю эстонского плавания на юниорском чемпионате мира: для меня это очень много значит

Ефимова стала чемпионкой мира на дистанции 50 м брассом с результатом 30,42.

Это первая медаль Эстонии на чемпионатах мира среди юниоров. Серебряную медаль завоевала Моник Верушовски из Новой Зеландии (+0,26), бронзовую - Пипер Энге из США (+0,32).

„Предварительное плавание было лучшим, и самочувствие, и время были хорошими. Поэтому я очень рада, что я чемпионка мира среди юниоров. Это многое значит для меня. Также было приятно преодолеть предварительный заплыв с рекордным временем“, — сказала Ефимова.

На чемпионатах Европы среди юниоров она завоевала шесть золотых медалей.

В среду Ефимова выступит в предварительных заплывах на дистанции 100 м брассом, а в субботу - на дистанции 200 метров брассом.

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