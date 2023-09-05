Разработчик российских ракет скончался при загадочных обстоятельствах

Он руководил ракетными разработками „Роскосмоса“, преподавал в вузе, был автором почти 300 научных работ, участвовал в сотрудничестве с НАСА.

В начале августа учёный попал в больницу с отравлением, предположительно несъедобными грибами, пишет „Московский комсомолец“. Спустя две недели Мельников умер. Это произошло вскоре после катастрофы российского лунохода „Луна-25“.

Виталий Мельников работал в РКК Энергия, возглавлял там департамент ракетно-космических систем, участвовал во многих научных экспериментах. Работал главным научным сотрудником в ЦНИИМАШ (это подразделение Роскосмоса). Автор почти 300 научных работ.

Журналисты выяснили, что 9 августа профессор пошел в лес за грибами недалеко от своей дачи в СНО Пирогово Митищинского района. Днем 10 августа на своей же даче он сварил грибы, а вечером съел. Позже у ученого ухудшилось самочувствие и он уехал в Москву. У него были все симптомы пищевого отравления, но скорую ему вызывали лишь утром.

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