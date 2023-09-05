Конец эпохи или хитрая схема: что стоит за арестом Коломойского

Во время предвыборной кампании и в первый год президентства критики называли бывшего актера креатурой Коломойского.

Мощным рычагом влияния на политическую жизнь страны была его медиаимперия „1+1 медиа“, сыгравшая не последнюю роль в том, что Владимир Зеленский получил президентское кресло.

Многие годы Игорь Коломойский был не только одним из самых богатых, но и одним из самых влиятельных украинцев.

„Благодарю правоохранителей за решимость довести до конца каждое из дел. Закон должен работать“, — заявил президент.

В день ареста Коломойского в традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что для тех, кто „грабил Украину и ставил себя выше закона“, жизни „как всегда“ больше не будет.

Интересно, что именно это дело, по которому Коломойский отправился под арест, вела Служба безопасности Украины, СБУ. Все эксперты, с которыми связалась Украинская служба Би-би-си, считают это совпадение неслучайным.

Это не первое дело, в котором фигурирует Игорь Коломойский, но ранее речь в основном шла о коррупционных преступлениях, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ.

В зале суда обычно острый на язык бизнесмен вел себя смирно и ничего не комментировал. Он также не стал вносить залог и безропотно отправился в СИЗО СБУ. Его защита сообщила, что будет ожидать полный текст решения суда, чтобы обжаловать избранную меру пресечения.

Сам он свою вину отрицает, а комментариев и по этому делу, также, как и по предыдущим, практически не дает.

Вечером того же дня суд отправил Коломойского под арест с правом альтернативной меры пресечения: оставаться до суда на свободе под залог в 509 млн гривен.

По данным следствия, совладелец финансово-промышленной группы „Приват“ в течение 2013-2020 годов якобы „легализовал“ более полумиллиарда гривен. Деньги он выводил за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.

Утром в субботу, 2 сентября, стало известно, что Игоря Коломойского подозревают в совершении мошенничества и в отмывании денег, полученных незаконным путем.

В соцсетях арест Коломойского стал топ-новостью. Но реакцию вызвал неоднозначную – от одобрения и злорадства до сомнений в том, что так называемому олигарху действительно грозит будущее за решеткой.

А его телеканал „1+1“, некогда один из самых влиятельных и рейтинговых в Украине, сейчас вещает исключительно в рамках единого телемарафона. Эксперты по СМИ неоднократно ловили его на показательной лояльности к действующей власти.

И это не считая того, что за последний год войны Коломойский значительно обеднел. Его состояние сократилось примерно на 1 млрд долларов, в результате чего он потерял статус миллиардера и выпал из двадцатки Forbes из-за потери украинского гражданства (если бы не потерял, то опустился бы с четвертого места в прошлогоднем рейтинге на 10-е или 11-е).

Коломойский также фигурирует в уголовном деле, которое расследует НАБУ. Его подозревают в том, что в 2015 году он завладел имуществом „Укрнафты“ почти на 13 млрд гривен. По этому делу его уже неоднократно вызывали на допросы, а в его домах проводили обыски.

Впоследствии его лишили и украинского гражданства. В частности, в материалах следствия по последнему делу Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.

Год спустя Коломойского лишили контроля над госкомпаниями „Укрнафта“ и „Укртатнафта“, в которых компании, принадлежавшие бизнесмену, владели значительным пакетом акций.

Летом 2021 года Владимир Зеленский заявил, что олигархов в стране больше не будет, все они должны стать „большим бизнесом“, а вскоре парламент принял так называемый Закон о деолигархизации Украины.

В марте 2021 года США ввели в отношении Коломойского и его окружения санкции. Его подозревают в нецелевом использовании средств ПриватБанка, когда-то принадлежавшего бизнесмену, на приобретение недвижимости в США на 60 млн долларов. Зеленский тогда публично решение Вашингтона поддержал.

Но довольно быстро дружба между владельцем группы „Приват“ и Зеленским, если она и была, исчезла, а Коломойский стал получать удар за ударом.

Были даже и такие версии, что дело в Украине активизировали, чтобы не выдавать Коломойского американскому правосудию. Правда, и советник главы офиса президента Сергей Лещенко, а до него и генпрокурор Украины уверяли, что запроса на экстрадицию Коломойского от США не поступало.

При этом политолог Николай Давыдов считает, что сомнения в том, что нынешнее дело СБУ обернется для владельца группы „Приват“ действительно серьезными последствиями, есть.

„Пока, кроме покусанных пальцев Коломойского, я ничего серьезного там не вижу, - говорит он. - Если бы президент или офис президента действительно хотели бы его посадить, то он стал бы отбиваться, используя свой главный актив - „плюсы“ (канал „1+1“), на который у него по-прежнему есть влияние“.

Политолог Владимир Фесенко считает, что угроза для Коломойского вполне реальна, хотя признает, что уголовные дела и судебное разбирательство – это долгая история.

Он также признает, что арест, это, в том числе, и „демонстрация“.

„Сейчас обострилась тема коррупции, и надо было показать, что неприкасаемых нет, и Коломойский для этого – удобная фигура, – поясняет он. – Тем самым подчеркивается, что прежних отношений больше нет, а кроме того, это – сигнал партнерам [западным]».

В то же время, все эксперты, с которыми поговорила Украинская служба Би-би-си, отмечают, что то, что подозрения против Коломойского выдвинула СБУ, так же как и то, что именно она отправила его под арест, — не случайно.

Всего лишь за неделю до его ареста Владимир Зеленский заявил, что хочет в военное время приравнять коррупцию к государственной измене.

Следовательно, если соответствующий закон будет принят, то право на расследование коррупционных дел частично перейдет от НАБУ к СБУ.

Однако в то время как НАБУ – часть антикоррупционной инфраструктуры, которую поддерживали и лоббировали западные партнеры Украины, расследование экономических преступлений СБУ всегда сопровождалось скандалами и критикой.