Правда ли, что будущий премьер-министр Латвии снималась в порно?

В большинстве публикаций, содержащих хоть какие-нибудь подробности о неудавшейся порнокарьере латвийского политика, уточняется, что Силиня якобы участвовала в кастинге у французского режиссёра Пьера Вудмана в 2015 году. Некоторые авторы уточняют, что кастинг проходил в Москве. Pravda.ru излагает в целом схожую версию событий, однако утверждает, что дело происходило шестью годами ранее.

„Проверено“ проанализировало портрет, как утверждается, молодой Силини с помощью сервиса PimEyes — он позволяет найти доступные в интернете фотографии человека, изображённого на снимке. В поисковой выдаче предсказуемо оказались многочисленные порносайты, а также базы данных актёров и актрис, участвующих в съёмках подобного контента. В одной из них, Internet Adult Films Database (IAFD), мы обнаружили девушку из ролика — сообщается, что она работала под псевдонимами Evita, April, Jessica H., Jessica и Sylwia, а местом её рождения указана Латвия.

На этом хоть какие-то совпадения с версией, изложенной в СМИ и Telegram-каналах, заканчиваются. Составителям базы IAFD известно о 14 роликах, в которых снялась актриса, — утверждению о совсем уж неудавшейся карьере это как минимум не вполне соответствует. Также на сайте указано, что впервые Evita снялась в порно в 2008 году, в последний раз — в 2014-м, а в её фильмографии есть ролик из серии Woodman Casting — по данным IAFD, он был снят в 2011 году.

На сайте Вудмана ролик, действительно, был опубликован в 2011-м, однако субтитр в самом видео гласит, что его сняли в июле 2009 года в Москве. В описании Evita представлена как „девушка из Латвии“, в самом начале ролика она говорит, что ей 21 год. В общении с Вудманом порноактрисе помогает переводчица с английского на латышский.

Обратимся к биографии Силини. Она родилась в 1975 году — таким образом, в 2009 году, когда актриса под псевдонимом Evita снялась в порноролике в Москве, политику было 34 года. Из официальной биографии на сайте латвийского правительства следует, что к тому моменту Силиня уже больше десяти лет была практикующим адвокатом, а до этого несколько лет работала юрисконсультом. При этом политик, помимо родного латышского, свободно владеет русским и английским языками — непонятно, зачем ей (если она действительно принимала участие в порнокастинге) потребовалась помощь переводчика.