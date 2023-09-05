Светлана Тихановская об отказе белорусам в консульской помощи: не поддаваться панике и не возвращаться на родину

„Сегодня режим Лукашенко отказал белорусам в консульской помощи. Тем самым государство самоустранилось из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах. Многие важные услуги становятся недоступными – например, нельзя будет поменять паспорт в посольствах и консульствах. А значит, те из вас, кто не могут безопасно вернуться в Беларусь, рискуют остаться без важнейшего документа для легальной жизни и работы за рубежом, - отмечает Тихановская. - Мы проводим консультации с теми странами, где находятся белорусы, чтобы решать проблемы белорусов на законодательном и исполнительном уровне. Уже в этом месяце мы проведем консультации с Еврокомиссией, а также я подниму этот вопрос перед Европарламентом и во время Генассамблеи ООН.

Уже сейчас Польша и Литва выдают проездные документы – так называемый паспорт иностранца – для белорусов, у которых истек срок действия паспорта или закончились страницы, но есть разрешение на постоянное проживание, временное пребывание или другие документы, которые дают право легально находиться в стране. Мы знаем о проблемах с легализацией детей белорусских граждан, которые родились после 2020 года не в Беларуси, и работаем над их решением.

Мы готовим к запуску выдачу новых паспортов Беларуси и работаем над их признанием. Это процесс не быстрый, и здесь нам нужна будет помощь всех белорусов, которые живут за рубежом. Нам необходимо будет заручится поддержкой правительств стран, где проживают белорусы. Мы надеемся, что паспорт сможет решить ряд проблем с легализацией“.

„Дорогие белорусы, я прошу вас не поддаваться панике и не совершать опрометчивых поступков. Даже если ваш паспорт истекает, не стоит возвращаться на родину, если вам грозит преследование. Ведь ни один документ в мире не стоит человеческой свободы. Главное – позаботьтесь о себе и своей безопасности. Ведь люди – это главная ценность Беларуси“, - отметила в обращении Светлана Тихановская.

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