МНЕНИЕ | Реформа домов по уходу: оставить нельзя отдать. Кто оплатит лето нашей жизни и ее золотую осень?

Политики и чиновники наперебой твердили, что реформа домов по уходу будет сплошным благом и сделает услугу доступнее и справедливее. Новшества, вступившие в силу 1 июля текущего года, изменили порядок оплаты за место в доме престарелых: если раньше человек, нуждающийся в услуге дома попечения, или его родственники должны были покрывать сто процентов стоимости, то теперь ее часть будет оплачивать местное самоуправление. Реформа представлялась так: всего лишь за свою пенсию человек сможет достойно проводить золотую осень жизни в доме по уходу, а его родственники со спокойной душой будут жить свою жизнь и ходить на работу, зная, что близкий человек находится в комфортном месте под присмотром квалицированных специалистов. Для многих такая возможность была ответом и на важный моральный вопрос: оставить пожилых родственников, требующих специального ухода, в пансионате или же расстаться с привычной размеренной жизнью, чтобы подстроиться под нужды больного человека, отдавая время и силы на уход за ним.