Мнение
06.09.2023, 07:46

МНЕНИЕ | Реформа домов по уходу: оставить нельзя отдать. Кто оплатит лето нашей жизни и ее золотую осень?

 
Кому нужны наши престарелые близкие, кроме нас?
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Дом по уходу. Иллюстративное изображение
Дом по уходу. Иллюстративное изображение
ФОТО: Toom Tragel | Delfi Meedia

Реформу домов по уходу можно охарактеризовать выражением „хотели как лучше, а получилось как всегда“.

Политики и чиновники наперебой твердили, что реформа домов по уходу будет сплошным благом и сделает услугу доступнее и справедливее. Новшества, вступившие в силу 1 июля текущего года, изменили порядок оплаты за место в доме престарелых: если раньше человек, нуждающийся в услуге дома попечения, или его родственники должны были покрывать сто процентов стоимости, то теперь ее часть будет оплачивать местное самоуправление. Реформа представлялась так: всего лишь за свою пенсию человек сможет достойно проводить золотую осень жизни в доме по уходу, а его родственники со спокойной душой будут жить свою жизнь и ходить на работу, зная, что близкий человек находится в комфортном месте под присмотром квалицированных специалистов. Для многих такая возможность была ответом и на важный моральный вопрос: оставить пожилых родственников, требующих специального ухода, в пансионате или же расстаться с привычной размеренной жизнью, чтобы подстроиться под нужды больного человека, отдавая время и силы на уход за ним.

Однако в действительности все оказалось не так. Многие дома по уходу уже подняли цены или планируют повысить их в ближайшем будущем, в результате чего некоторые клиенты вынуждены теперь платить большую сумму, хотя цели реформы были противоположными. Кроме того, растут и расходы государства. Вчерашний материал в Eesti Päevaleht рассказывает о ситуации в городе Маарду, где местное самоуправление многократно подняло расценки на свои услуги. Конечно, местные власти привычно ссылались на общее подорожание всего подряд, но следует отметить, что цены выросли не вчера, Эстония уже пару лет живет в условиях высокой потребительской инфляции.

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