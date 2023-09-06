„Это было настоящее чудо!“ Парень, которому выстрелили в голову на берегу Чудского озера, остался жив(17)
*Преступление произошло в многолюдном месте, однако полиция не имеет представления о том, кто стрелял.
*Пуля по-прежнему остается в черепе, так как врачи не рискуют извлекать ее из мозга.
*Случившееся ставит вопрос: почему разрешена свободная продажа пневматического оружия.
Как пишет издание Eesti Ekspress, о 22-летнем молодом человеке, который до нынешнего понедельника находился на лечении в тартуской Маарьямыйзаской больнице, можно без преувеличения сказать, что ему улыбнулась самая большая удача и вместе с тем его постигла большая неудача.
„То, что он вообще выжил, можно считать чудом! Все врачи говорят, что это настоящее чудо!“ - сказала мать юноши, не скрывая слез радости и печали.
В субботу, 22 июля, молодой человек, назовем его А., отдыхал на северном побережье Чудского озера. На расположившемся под соснами золотом песчаном пляже, который протянулся на несколько километров, находится принадлежащий Центру управления государственными лесами (RMK) палаточный городок Уускюла.