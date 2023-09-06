„Это было настоящее чудо!“ Парень, которому выстрелили в голову на берегу Чудского озера, остался жив

Полиция просит поделиться информацией Полиция просит всех, кто располагает информацией, относящейся к случаю, о котором идет речь в этой статье, написать по электронной почте tatjana.gorbunova@politsei.ee или позвонить по телефону 337 2583.

Как пишет издание Eesti Ekspress, о 22-летнем молодом человеке, который до нынешнего понедельника находился на лечении в тартуской Маарьямыйзаской больнице, можно без преувеличения сказать, что ему улыбнулась самая большая удача и вместе с тем его постигла большая неудача.

„То, что он вообще выжил, можно считать чудом! Все врачи говорят, что это настоящее чудо!“ - сказала мать юноши, не скрывая слез радости и печали.

В субботу, 22 июля, молодой человек, назовем его А., отдыхал на северном побережье Чудского озера. На расположившемся под соснами золотом песчаном пляже, который протянулся на несколько километров, находится принадлежащий Центру управления государственными лесами (RMK) палаточный городок Уускюла.

Незадолго до полуночи А. собирал ветки для костра, как вдруг упал, словно подкошенный, и остался лежать на земле.